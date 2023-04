Türk markası ABD'de liderliğe oynuyor

ABD'nin Ulusal Silah Birliği NRA (National Rifle Association) tarafından her yıl düzenlenen ve av ve atıcılık alanında ürünlerin sergilendiği 152'nci 'The NRA Annual Meetings & Exhibits'- NRA Yıllık Konferans ve Fuarı'na katılan CANiK, ürünleriyle tüm katılımcılardan tam not aldı. Bu sene 14-16 Nisan tarihlerinde Indianapolis'te gerçekleştirilen fuarda CANiK, tüm tabanca ve evrensel aksesuar markası olan MECANiK aksesuarlarının yanı sıra büyük ses getiren 2 yeni ürünü METE MC9 ve SFx RIVAL-S ile yer aldı.

"ABD PAZAR PAYIMIZI ARTTIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"

NRA Fuarı'nda beklediklerinin çok üstünde bir ilgiyle karşılaştıklarını söyleyen CANiK Genel Müdürü C. Utku Aral, "ABD pazarında devam etmekte olan pazar yavaşlaması ile rakiplerimiz satış rakamlarında önemli düşüşler yaşarken, biz satış rakamlarımız ile birlikte pazar payımızı arttırmaya devam ediyoruz. Bunun en önemli sebebi, dünyanın en rekabetçi silah pazarı olan ABD pazarını çok iyi okuyup ihtiyaçları önceden belirliyor olmamızdır. Ayrıca bir kez daha dünyanın en büyük silah pazarı olan ABD'de, bu kadar büyük ilgi, saygı ve talep görmek, bizim için gerçekten de büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı oluyor. Beklentiler yüksek, tabancalarımız ise gerçekten çok başarılı" dedi.

"25'İNCİ YILIMIZA YAKIŞACAK BİRÇOK GELİŞME OLACAK"

ABD'de en çok bilinen Türk markaları ile ilgili birkaç sene önce yapılan bir araştırmada, CANiK'in, 3'üncü sırada yer aldığının altını çizen C. Utku Aral, "CANiK ABD'de en çok bilinen Türk markası olma yolunda da önemli adımlar atarak ilerliyor. Tabii ki tüm bunlar, özverili CANiK çalışanlarının oluşturduğu fark sayesinde mümkün oluyor. CANiK'in özverili çalışanları; üst yöneticilerinden mühendislerine kadar, dünyanın herhangi bir yerinde CANiK'in bir ürününe temas etmiş herkesle iletişim kurmaktan kaçınmayan; fuarlarda ziyarete gelen herkesle etkileşim içinde olan; müşteri taleplerini dikkatle dinleyen ve bu taleplerin üzerine çalışan bir yapıya sahip. Tüm CANiK severler de bunun farkında ve markaya aidiyet duyuyorlar. Yeni çıkan birçok ürünümüzün ve aksesuarımızın, reyonlara ve satış ofislerine geldiği gün tükenmesi de bunun en güzel örneği. CANiK'in bu kadar saygın ve dünyanın dört bir yanında takip edilen bir marka olmasını sağlayan dev bir kadromuz var. Her çalışanımız bizim için ayrı öneme sahip. Çünkü bu ve benzeri başarılar, ancak adanmış bir ekiple ve uzun süren süreçler sayesinde gerçekleşebilir. Bizler de bunun farkındayız. Her defasında 7'den 70'e tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 2023, kuruluşumuzun 25'inci yılını da kutlayacağımız sene olacak. Ama şunu biliyoruz ki; önümüzde çok uzun yıllar ve nice başarılar var" diye konuştu.