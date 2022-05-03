Hürkuş, TUSAŞ tarafından eğitim ve hafif taarruz uçağı olarak geliştirildi.

Silahlı versiyonu 750 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor. Ayrıca zorlu operasyonlarda yakın hava desteği veriyor.

Hürkuş, adını birinci dünya savaşı ve kurtuluş savaşı gazisi ilk uçak üreticisi Hürkuş'tan aldı. Tayyareci Vecihi'nin hatırası ile 29 Ağustos 2013'te uçmaya gökyüzü ile buluşmaya başladı.

TÜRK MÜHENDİSLERİN ESERİ

Hürkuş'un tamamı özgün bir tasarıma sahip. Yıllar içinde çeşitli varyantları üretildi. Her defasında bir öncekinden daha da geliştirildi. Türk mühendislerin emeğinin eseri olan Hürkuş'u TRT Haber görüntüledi.

Hürkuş'un Türk mühendislerin imzasıyla uçan bir uçak olduğunu söyleyen TUSAŞ Uçak Grubu Ürün Direktörü Nezaket Güneri Orbay şöyle anlatıyor:

"Tamamen Türk mühendislerin emeğinin eseri. Kanat profilinden tutun da avüyonik mimarisine kadar, iniş takımının yerleşim tasarımımıza kadar Türk mühendisler, TUSAŞ mühendisleri tarafından tasarlandı.

Uçağımız iki tane merkezi komuta bilgisayarı ile sürülebiliyor. Bu çok ciddi bir emniyet sağlıyor, tamamıyla yedekli iki komuta merkezi, bilgisayarımızın göstergelerini besler durumda.

Üçer taneden altı tane akıllı gösterge ekranlarımız var. En son teknoloji avüyoniklerle donatılmış durumda. Fırlatma koltuğu, motoru, pervanesi bu sınıf uçaklar için kullanılan en ileri, en iyi ürünler."

EN SON TEKNOLOJİ İLE DONATILDI

Yüksek hızlı geçişler ve düşüş manevraları ustaca yapabiliyor. Hürkuş'u güçlü rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerinden biri de fırlatma koltuklarına sahip olması.

Bu sayede uçağın acil bir durumla karşılaşması halinde pilotlar güvenle uçağı terk edebiliyor.

Muadillerine göre daha hızlı bir uçak olduğunu söyleyen Orbay, "Manevra hızımız 255 knot. 290 knota kadar çıkabiliyor ve dalış sırasında da 350 knota kadar yükselebiliyor. Pilotlarımızın yorumunu ben size söyleyim, jet benzeri bir karakteristiği olan bir uçak. Diğer muadillerinde bu özelliği çok göremiyoruz" dedi.

Hürkuş, yüksek irtifada ve zorlu coğrafyalarda gece-gündüz kritik görevleri gerçekleştirmeye devam ediyor.