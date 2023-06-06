Türk pilottan çarpıcı F-35 yorumu: Meğer ABD bize iyilik yapmış

ABD'nin bir trilyon dolardan fazla para harcadığı F-35 projesi, kazalarla ve teknik arızalarla gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıllarda ABD, Japonya, Avustralya ve İngiltere'de düşen F-35 uçakları son günlerde ise artan maliyetleriyle konuşuluyor.

F-35'LERİN BAKIM MALİYETİ ARTIYOR

ABD Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi (GAO) geçtiğimiz günlerde dünyanın en maliyetli silah sistemi olan F-35'in, 412 milyar dolarlık satın alma programına ilişkin bir rapor yayınladı. Raporda, "Soğutma sistemine aşırı görev yükleniyor ve motorun tasarım parametrelerinin ötesinde çalışmasını gerektiriyor. Ekstra ısı motordaki aşınmayı arttırıyor, ömrünü kısaltıyor ve bakım maliyetlerine 38 milyar dolar ekliyor." denildi.

TUSAŞ Test Pilotu Murat Özpala, F35'te keşfedilen hatalara ilişkin bir paylaşım yaptı. Pala, "ABD ne büyük iyilik yapmış da çıkarmış bizi bu F-35 programından." ifadelerini kullandı.

TUSAŞ TEST PİLOTU MURAT ÖZPALA: ABD NE BÜYÜK İYİLİK YAPMIŞ DA BİZİ PROGRAMDAN ÇIKARMIŞ

Türkiye'nin en önemli test pilotlarından olan Pala şunları söyledi:

"Teşekkürler Amerika. Müttefik dediğin budur.

F-35'in 25mm'lik GU-12 makineli topunun hayal kırıklığı yaratan ve USAF tarafından "kabul edilemez" olarak değerlendirilen kötü vuruş hassasiyeti sorununa şimdi de "gun blast panel"lerinde görülmeye başlayan çatlamalar sorunu eklenmiş.

Yeterli opsiyonel olgunluğa kavuşmamış hem temini hem de idame işletmecisi aşırı yüksek maliyetli bir 5'inci nesil savaş uçağını alma konusunda acele ettiklerini anlayan Avustralya Hava Kuvvetleri'nin pişmanlık ve kafa karışıklığı devam ediyor.

Avustralya'nın bu konuda yalnız olmadığı gerçeği dikkate alındığında ABD ne büyük iyilik yapmış da çıkarmış bizi bu F-35 programından demekten kendimi alamıyorum.

Benzer birçok sorunu işin doğası gereği biz de yaşayabiliriz elbette ancak o sorunları çözmeden tüm dünyaya "Gelmiş geçmiş en büyük savaş uçağını yaptım, satıyorum" demek bence aşırı kar hırsıyla kör olmak ve yüzlerce zafiyeti olan yüz milyarlarca dolarlık devasa bir harcamaya zarar ortağı devşirmek anlamına geliyor sanki."