Türk savunma devinden önemli proje! Devreye alındı

STM açıklamasına göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde, Türkiye'nin savunma sanayisi hamlesinde kritik bir rol oynayan STM Savunma Teknolojileri ve Mühendislik AŞ, tedarikçi ve iş ortakları için yeni bir çalışmaya imza attı.



İş ekosistemi ile birlikte büyümeyi hedefleyen STM, ortak başarılara ve yeni iş birliklerine imza atmak için Tedarik Ekosistemi Platformu "STM STEP"i uygulamaya aldı.

Askeri deniz platformlarından taktik mini İHA sistemlerine, siber güvenlikten komuta kontrol projelerine kadar pek çok alanda yenilikçi ve milli çözümler geliştiren STM, faaliyet gösterdiği tüm bu alanlarda tedarikçileri ile STM STEP'te buluşmayı amaçlıyor. Hem mevcut hem de yeni tedarikçilerin, yetenek envanterlerine göre dahil olabileceği STM STEP'te tedarikçilerin performans ve gelişim süreçlerinin takip edilebileceği ve gerekli durumlarda destek sağlanabileceği, bir tedarikçi yaşam döngüsü yönetim süreci tasarlandı.



STM'nin uzman çalışanları bu süreçte tek tek tedarikçilere danışmanlık sağlayacak ve tedarikçilerin eksikliklerinin giderilmesinde ve yol haritası oluşturulmasında aktif rol oynayacak. STM STEP ile teklif alma, sipariş, üretim ve teslimat gibi süreçler de ilerleyen aşamalarda platform üzerinden takip edilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, STEP ile yeni bir adım attıklarını belirterek, "1000'in üzerinde, tedarikçi ve iş ortağımız ile milli hedefler doğrultusunda, yenilikçi sistemlere imza atmaya devam ediyor; yetkinlik ve kabiliyetlerimizi iş ekosistemiz ile paylaşarak birlikte büyümeyi hedefliyoruz.



Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizde önceliğimiz, iş birlikleriyle güçlenmek, yerli firmalarımızla geliştirdiğimiz çözümlerimizi beraberce yurt dışına taşıyarak onların da büyümelerine ve ihracat yapabilir hale gelmelerine aracı olabilmek." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda bugüne dek yurt içinde ve dışında yürüttükleri askeri deniz platformu inşa ve modernizasyon projelerinde, yaklaşık 300 sistem sağlayıcı ve 400'ü aşkın inşa malzemesi üretici ve tedarikçisiyle iş birliği gerçekleştirdiklerini aktaran Güleryüz, "Örneğin; bizim tasarladığımız ve Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim ettiğimiz Lojistik Destek Gemisi projesinde ve Türkiye'nin ilk mini vurucu İHA'sı KARGU'nun iki farklı kıtaya ihracatında, 50'den fazla kuruluşumuzun dolaylı olarak ihracat yapmasına vesile olduk. Ana yükleniciliğini üstlendiğimiz, Türkiye'nin ilk denizaltı modernizasyon ihracatı Pakistan AGOSTA90B Sınıfı modernizasyonunda da, firmalarımızın yerli ve milli sistemlerini ihraç ettik." değerlendirmesinde bulundu.

- "STEP İLE YERLİLEŞTİRME HAMLELERİ HIZLANACAK"

Güleryüz, yurt içinde yerli ekosistemin pek çok başarıya ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Askeri deniz platformlarından, taktik Mini İHA sistemlerine varıncaya kadar yerlileştirme hamleleri içerisindeyiz. MİLGEM gibi ülkemizin gurur projesini yüzde 70'lere varan yerlilik seviyelerine taşımayı başardık. Benzer şekilde Türkiye'nin ilk milli fırkateyni olacak, MİLGEM-5'i (TCG İSTANBUL) en az yüzde 75 yerlilik oranıyla gelecek yıl teslim edeceğiz. Bu yıl içinde STM ana yükleniciliğinde ülkemize kazandırdığımız Test ve Eğitim Gemimiz TCG UFUK'u (A-591) 194 yerli firmamızın katkısı ile tamamladık.

Türkiye'nin en modern savaş denizaltısı olacak Yeni Tip Denizaltı Projesi'nde (YTDP), dünyada sayılı ülkelerin üretebildiği denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısım 'Section50'yi mühendislik hizmeti vererek, yerli imkanlarla ilk kez Türkiye'de, Gürdesan'da ürettik.



Siber güvenlikte entegratör kimliğimiz ve tecrübemiz sayesinde, anahtar teslim, bütünleşik siber güvenlik çözümleri için yerli siber güvenlik ekosistemi ile iş birliklerine imza attık. Ekosisteme destek vermek amacıyla Kalkınma Ajanslarıyla da iş birlikleri gerçekleştiriyor, yerli üreticilerimizle birlikte yol alabileceğimiz alanları, gün geçtikçe çeşitlendiriyoruz."

STM STEP'in Savunma Sanayii Başkanlığının programı olan EYDEP ile entegreli çalışacağını aktaran Güleryüz, "EYDEP üyesi tüm tedarikçiler, STEP'e direkt üye olabilecek. Kritik sistemlerde yerlileştirme hamlelerini hızlandıracak STEP ile tedarikçilerimiz ihracatta da katma değeri yüksek başarılara imza atacak. Tedarikçimiz olmak isteyen değerli kuruluşlarımızı ve tedarikçilerimizi, STM STEP'e dahil olmaya davet ediyorum. Yerelde geliştirdiğimiz milli tecrübeyi dost ve kardeş ülkelere de ihraç ederek dünyanın en büyükleri ile rekabetimize ortak olun." ifadelerini kullandı.

