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Savunma

Türk savunma sanayisi başarıya doymuyor: Hedef 6 milyar dolar

Cumhurbaşkanlığı Savuma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk savunma ve havacılık sektörü ihracatının 2023 yılının ilk 9 ayında toplam 3,8 milyar dolara ulaştığını ve 2023 hedeflerinin 6 milyar dolar olduğunu açıkladı.

4 Ekim 2023 Çarşamba 18:40 - Güncelleme:
Türk savunma sanayisi başarıya doymuyor: Hedef 6 milyar dolar
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Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin yıldızı, savunma sanayindeki ihracat başarılarımızla uluslararası arenada parlamaya devam ediyor. Türk savunma ve havacılık sektörümüz eylül ayında 430 milyon 320 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. 2023 yılının ilk 9 ayında toplam ihracatımız 3,8 milyar dolara ulaştı. 2023 yılı ihracat hedefimiz ise 6 milyar dolar. Bu başarının ortak sahibi tüm firmalarımızı gönülden tebrik ediyoruz. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

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