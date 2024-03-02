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Savunma

Türk savunma sanayisi DIMDEX 2024'te boy gösterecek

Türk savunma sanayisi bünyesinde faaliyette bulunan 40 şirket, Katar'da düzenlenecek 8. Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2024) boy gösterecek.

AA2 Mart 2024 Cumartesi 12:00 - Güncelleme:
Türk savunma sanayisi DIMDEX 2024'te boy gösterecek
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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani himayesinde düzenlenen ve Katar Silahlı Kuvvetleri tarafından organize edilen DIMDEX, bölgenin uluslararası savunma ve güvenlik endüstrisi alanında öne çıkan etkinlikleri arasında yer alıyor.

DIMDEX'in sekizincisi 4-6 Mart tarihlerinde Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Türk savunma sanayisi, önceki yıllarda olduğu gibi DIMDEX'e güçlü bir katılım sağlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye'den 40 şirket, Türk pavilyonunda ürün ve kabiliyetlerini sergileyecek.

Anadolu Shipyard, ASELSAN, ASFAT, BAYKAR, BMC, DEARSAN, HAVELSAN, KAREL, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ, Meteksan Savunma, Nurol Makina, REPKON, Robit Teknoloji, ROKETSAN, SİMSOFT ve TİTRA Teknoloji'nin aralarında bulunduğu şirketler, hava, kara, deniz platformları, silah sistemleri ve yazılım çözümleriyle Katar ve bölge ülkeleriyle olan iş birlikteliklerini artırmayı amaçlıyor.

Türk savunma sanayisi firmaları tarafından üretilen ya da yapımı tamamlanan silahlı insansız hava aracı, zırhlı araç, silah sistemi, bot, eğitim gemisi, eğitim merkezi gibi platform ve tesisler Katar güvenlik güçleri tarafından kullanılıyor.

Etkinlik, 3 gün boyunca ticari alışverişte bulunmak, en son askeri teknolojik gelişmeleri keşfetmek ve küresel deniz savunma ve güvenlik sektörüne katkıda bulunan uzman panel tartışmalarının bir parçası olmak için dünyanın dört bir yanından kilit karar vericileri bir araya getirecek.

DIMDEX, denizcilik ekosistemini hem operasyonel hem de güvenlik düzeyinde etkileyen trendlere ilişkin kapsamlı stratejik bilgiler sunuyor ve uluslararası sularda istikrarın korunmasına katkıda bulunan en son teknolojilerin sergilenmesine olanak sağlıyor.

Bölgenin kendi türünde tek savunma ve denizcilik fuarı olan DIMDEX'te, belirlenen hedeflere ulaşmak için birbirini tamamlayan kara ve hava gibi diğer ilgili savunma sistemleri de sergileniyor. Fuarda aynı zamanda savunma misyonlarının başarısı için kritik öneme sahip olan teknolojik çözümler, siber güvenlik ve yapay zeka alanlarındaki en son gelişmelere yer veriliyor.

  • Türk savunma sanayisi
  • Katar
  • DIMDEX 2024

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