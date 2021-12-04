AA 4 Aralık 2021 Cumartesi 18:22 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 18:29

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'21 kapsamında, Birliğin 10'uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla bu süreçte en fazla ihracata imza atan şirketlere ödül verildi.

Hava araçları kategorisinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), kara araçları kategorisinde FNSS, deniz araçları kategorisinde Yonca-Onuk, elektronik sistemler ve silah kuleleri kategorilerinde ASELSAN, namlulu silahlar kategorisinde Samsun Yurt Savunma, roket ve füze sistemleri kategorisinde ROKETSAN, simülatörler kategorisinde HAVELSAN, avcılık ve atıcılık ürünleri ile en fazla ülkeye ihracat yapan kategorilerinde Bahtiyar Av Malzemeleri, 10'uncu yılda en fazla ihracat artışı sağlayan kategorisinde Baykar temsilcilerine ödülleri takdim edildi.

Son 10 yılda en fazla ihracat yapan ilk 3 firma kategorisinde ise sırasıyla TUSAŞ, TUSAŞ Motor Sanayi ve FNSS ödüllendirildi.

Ödül töreninin sonunda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve ödül alan firmaların temsilcileri toplu fotoğraf çektirdi.