Türk savunmasının gelişmişliğine dikkati çekti: Ortaklığı artırmayı umuyoruz

Büyükelçi Zahiri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son BAE ziyareti ve Ankara ile Abu Dabi arasındaki ilişkilere yönelik BAE'nin Ankara Büyükelçiliğinde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke arasındaki dostluğa dair video gösterimiyle başlayan etkinlikte konuşan Zahiri, BAE ile Türkiye arasında ekonomik ortaklığın güçlenmesi için çalışıldığını ifade etti.

Zahiri, bu çalışmalar sayesinde imzalanan anlaşma ve mutabakat zaptının arttığına işaret ederek, çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik ortak kararlılığı yansıtan üst düzey ziyaretlerin sıklaştığını söyledi.

İki ülkenin de yeşil yatırım fırsatlarına odaklanarak potansiyel işbirliği alanlarının kapsamlı şekilde araştırılması üzerinde çalıştığını dile getiren Zahiri, gelecekte siyaset, ekonomi, teknoloji, sağlık ile gıda alanlarında daha fazla iletişim, entegrasyon ve işbirliğine ihtiyaç olacağını vurguladı.

Zahiri, iki ülkenin petrol alışverişi hariç ticaret hacminin şu anda yaklaşık 20 milyar dolar olduğunu kaydederek, Mart 2023'te bu miktarı 5 yıl içinde 40 milyar doların üzerine çıkarmayı amaçlayan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA) imzalandığını anımsattı.

Eylül 2023'te yürürlüğe giren anlaşmanın yalnızca ticaret, yatırım ve ekonomik büyümeyi teşvik etmekle kalmadığını belirten Zahiri, anlaşmanın kalkınma ortaklığının oluşturulmasını da amaçladığını ifade etti.

Zahiri, müşterek çıkarlara dayalı ortaklığın iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri güçlendireceğine dikkati çekerek, bunun bölgenin refah ve istikrarına da katkıda bulunacağını vurguladı.

10 yıl içinde BAE'de 25 bin, Türkiye'de 100 bin nitelikli iş gücü oluşturulmasının beklendiğini kaydeden Zahiri, Temmuz 2023'te de özellikle ihracat, inşaat, altyapı, enerji ve konaklama alanlarında birçok anlaşmanın açıklandığı BAE-Türkiye İş Forumu'nun ilk toplantısının düzenlendiğini hatırlattı.

İKİ ÜLKE DE SAVUNMA SANAYİ ALANINDA GELİŞİYOR



Zahiri, savunma alanında gelişmeler yaşandığını ve Türkiye ile BAE arasında ikili anlaşmalar imzalandığını dile getirerek, iki ülkenin de gelişmiş savunma sanayisine sahip olduğunu söyledi.

Gelişmiş savunma sanayisi olan iki ülkenin işbirliği içinde olmasının Türkiye ve BAE'yi daha yükseğe taşıyacağına dikkati çeken Zahiri, gelecek dönemde savunma sanayi alanında daha fazla anlaşma olmasını umduğunu dile getirdi.

Zahiri, Türkiye ile BAE arasındaki ilişkilerindeki zorluklarla mücadele konusunda, "Özellikle Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilişkilerini düzeltmesi ve bunu ilerletmesi, daha yüksek seviyelere ilerletmesi tabii ki bölgenin de istikrarına ve refahına çok büyük katkıda bulunacaktır." ifadesini kullandı.

Son dönemde ikili ilişkilerin geliştiğine işaret eden Zahiri, üst düzey ziyaretlerin artmasının bunun en önemli göstergesi olduğunu söyledi.

GAZZE İKİ ÜLKE LİDERLERİNİN ANA GÜNDEMİYDİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın görüşmelerinde ikili ilişkileri ele almasının yanı sıra bölgesel konuları da konuştuğunu anlatan Zahiri, bunlar arasında en yoğun görüşülen konunun Gazze olduğunun altını çizdi.

Bu savaşın nasıl sona erdirilebileceğinin konuşulduğunu anlatan Zahiri, insani yardım konusunda Türkiye'nin de BAE'nin de yardım sağladığını ve sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

Gazze'de savaşın durdurulmasına ilişkin daha çok vakit ayrıldığını dile getiren Zahiri, "Gazze'deki olaylar sona erdirilirse, zaten Kızıldeniz'deki olaylar da otomatik olarak sona erecektir. (Gazze) Savaşı durdurmak, bölgedeki tüm diğer kötü olayların durdurulması noktasında çok önemli rol oynamaktadır." ifadelerini kullandı.

KALKINMA YOLU PROJESİ



Zahiri, Basra Körfezi'nden Türkiye'ye uzanan kara ve demir yolu ulaşım koridoru inşasını amaçlayan Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin, bölge halkına hizmet edecek projelerde Türkiye ve BAE'nin ortak çalışmasının önem arz ettiğini belirterek, şu anda Irak tarafının çalışmalarını sürdürdüğünü ve projelendirme aşamasında olduklarını ifade etti.

BAE'nin bu proje kapsamında stratejik konumu sayesinde doğuyu batıya bağlamak için rol oynadığına işaret ederek, ülkede bulunan limanlar ve tren bağlantılarına da bu kapsamda değindi.

Zahiri, BAE'nin Hindistan'la ortaklık anlaşması ve Türkiye ile de CEPA anlaşması imzaladığına dikkati çekerek, böylece Türk ürünlerinin BAE aracılığıyla daha düşük gümrük vergisiyle Hindistan'a ve Güney Asya'ya gitmesinin sağlandığını ifade etti.