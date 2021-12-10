Türk SİHA'ları çaresiz bıraktı! Sistemi değiştirecekler

Akşam 10 Aralık 2021 Cuma 07:37 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 07:37

Rusya, Bayraktar TB2'lere karşı tanklar üzerinde anlık değişimler yapmaya çalışıyor. Yapılan bu çalışmalar, Bayraktar TB2'ler karşısında çaresiz kalan Rusların alelacele sistem değişikliğine gittiği şeklinde yorumlandı.

Bayraktar TB2'lerin Rus tanklarını vurduğu görüntüler Forbes tarafından analiz edildi. Yapılan analize göre Ruslar Bayraktar TB2'lere karşı savunma gücünü artırmak amacıyla tanklarında anlık güncellemeler yapıyorlar.

Akşam'ın haberine göre, Forbes, Rusların T-72 tanklarının Bayraktar TB2 saldırılarına karşı savunmasız olduğunu yazdı.

Yazıda Rusların savunmayı güçlendirmenin ötesinde sadece tanklarını koruyabilmek için anlık sistemler üzerinde çalıştığı bilgisi yer aldı.

Askeri bir gazeteci, Rus T-72 tanklarının taretleri üzerindeki doğaçlama sistemlerin gelebilecek bir hava saldırısını sadece sallantıya dönüştürmeyi hedeflediğini söyledi.