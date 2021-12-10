İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2021 Perşembe / 5 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7613
  • EURO
    15,6191
  • ALTIN
    789.345
  • BIST100
    2038.67
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Türk SİHA'ları çaresiz bıraktı! Sistemi değiştirecekler
Savunma

Türk SİHA'ları çaresiz bıraktı! Sistemi değiştirecekler

Türkiye tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'lar Rusya'yı çaresiz bıraktı... Rusya'nın alelacele sistem değişikliğine giriştiği öğrenildi.

Akşam10 Aralık 2021 Cuma 07:37 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 07:37
ABONE OL

Rusya, Bayraktar TB2'lere karşı tanklar üzerinde anlık değişimler yapmaya çalışıyor. Yapılan bu çalışmalar, Bayraktar TB2'ler karşısında çaresiz kalan Rusların alelacele sistem değişikliğine gittiği şeklinde yorumlandı.

Bayraktar TB2'lerin Rus tanklarını vurduğu görüntüler Forbes tarafından analiz edildi. Yapılan analize göre Ruslar Bayraktar TB2'lere karşı savunma gücünü artırmak amacıyla tanklarında anlık güncellemeler yapıyorlar.

Akşam'ın haberine göre, Forbes, Rusların T-72 tanklarının Bayraktar TB2 saldırılarına karşı savunmasız olduğunu yazdı.

Yazıda Rusların savunmayı güçlendirmenin ötesinde sadece tanklarını koruyabilmek için anlık sistemler üzerinde çalıştığı bilgisi yer aldı.

Askeri bir gazeteci, Rus T-72 tanklarının taretleri üzerindeki doğaçlama sistemlerin gelebilecek bir hava saldırısını sadece sallantıya dönüştürmeyi hedeflediğini söyledi.

  • Rusya
  • Bayraktar TB2
  • Türk SİHA
  • Forbes

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.