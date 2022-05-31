Türk SİHA'ları için çarpıcı açıklama: Tüm dünya müşterisi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sergilenen yeni Akıncı TİHA'sının (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) yanında Reuters'a açıklamalarda bulunan Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB2 yapması gerekeni yapıyor, yani en gelişmiş uçaksavar sistemlerinin ve zırhlı araçların bazılarını etkisiz hale getiriyor. Bütün dünya bu 'drone'ların müşterisi" dedi.

KARABAĞ AÇIKLAMASI

Selçuk Bayraktar, Türk SİHA'larının 2020 yılında Azerbaycan güçlerinin Ermenistan'dan geri aldığı Karabağ'da ve Ukrayna'da kullanılmış olmasından gurur duyduğunu belirtti. bayraktar, "Karabağ'ın yasadışı şekilde işgali gençliğimizden bu yana bir yaraydı. Teknolojiyi geliştiren mühendisler olarak kardeşlerimize topraklarını yeniden kazanmalarına yardımcı olmak bir onur" şeklinde konuştu.

"TB2, UKRAYNA HALKINA YARDIM EDİYOR"

Bayraktar, "İşgal yasadışı; o nedenle TB2 ülkelerini savunmak üzere onurlu Ukrayna halkına yardım ediyor" ifadelerini kullandı.

Rusya iki hafta önce Moskova'nın yörüngedeki uyduları etkisiz kılan ve drone'ları imha edebildiğini söylediği mobil bir sistem dahil, yeni nesil lazer silahları tanıtmıştı. Bayraktar, bu tür silahların TB2'ya karşı etkisiz olduğunu söyledi. Selçuk Bayraktar, "Menzilleri sınırlı. O nedenle sensör ve mühimmat menziliniz daha uzunsa, etkili olmayacaklardır" diye konuştu.

'KIZILELMA ÖNÜMÜZDEKİ YIL İLK UÇUŞUNU YAPACAK'

Baykar katlanabilen kanatları olan, pistleri kısa uçak gemilerinden kalkıp inebilen TB3 ve Kızılelma ya da MUIS adı verilen insansız muharip hava aracı üzerinde çalışıyor.

Bayraktar, "İnşallah Kızılelma önümüzdeki yıl ilk uçuşunu gerçekleştirecek. TB3 de bu yıl sonuna kadar ya da önümüzdeki yıl başına kadar ilk uçuşunu yapacak" dedi.

Bayraktar, daha uzun vadede "drone taksi" üzerinde çalıştıklarını, bunun için daha yüksek düzeyde otonom teknoloji geliştirmeleri gerektiğini ve çalışmanın temel olarak yapay zeka teknolojisi olduğunu belirtti; bu teknolojinin şehirlerde ulaşımda devrim oluşturacağını söyledi.

BAYRAKTAR TB2

12 metre kanat genişliğine sahip olan ve tanklarla topçu sistemlerini lazer güdümlü bombalarla imha etmek üzere saldırmadan önce 25 bin fite kadar yükselebilen TB2, Ukrayna'daki savaşın ilk aşamasında Rusya'nın ezici askeri üstünlüğünün zayıflatılmasına yardımcı olmuştu. Ukrayna'da "Bayraktar Bayraktar" nakaratıyla Rus askerleriyle alay eden milliyetçi bir şarkıya konu olmuştu.

PUTİN VE RUS SAVUNMA BAKANLIĞI 45 KEZ BAYRAKTAR'I GÜNDEME GETİRDİ

Bayraktar İHA'ları Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in dikkatini çekmiş ve Savunma Bakanlığı, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana kamuoyuna yaptığı açıklamalarda en az 45 defa gündeme getirmişti.

TB2, Ukrayna savaşının yanı sıra Suriye, Irak, Libya ve Karabağ'daki çatışmalarda önemli bir unsur haline gelerek Türkiye'nin küresel savunma ihracat girişimlerine öncülük etmeye başladı.