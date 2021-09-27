Türk SİHA'larına olan talep paniğe neden oldu... Hükümete çağrı yaptılar: Limitleri kaldırın!

Yeni Şafak 27 Eylül 2021 Pazartesi 23:52 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 23:57

Suriye, Libya ve son olarak da Dağlık Karabağ'daki askeri operasyonlarda elde ettiği başarılarla adından sık sık söz ettiren Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA'lara duyulan yoğun ilgi, İsrail'i rahatsız etti.

"İSRAİL TB2'YE ARTAN TALEPTEN ENDİŞELİ"

Savunma teknolojileri üzerine yayın yapan New York merkezli Breaking Defense isimli dergide yayımlanan bir makalede, "İsrail savunma sanayii kaynaklarının, son yıllarda savaş meydanlarında test edilen Bayraktar TB2'ye piyasadaki talebin artması nedeniyle endişe duyduğu" vurgulandı.

"TEKNİK LİMİTLERİ KALDIRIN"

SİHA'ların pazar paylarının Türkiye'ye kaymasından çekinen İsrailli savunma sanayii şirketleri, İsrail hükümet yetkililerine, "Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi (MTCR) şartlarının getirdiği teknik limitlere bağlılıktan vazgeçelim, ihracatı artıralım." çağrısını yaptı.

"BENNETT BASKIYI HİSSEDİYOR"

Başbakanlık görevi Binyamin Netanyahu'dan devrelan Naftali Bennett'in artan baskıyı hissettiğinin vurgulandığı makalede, "Bennett hükümeti böyle bir hamleyi kabul ederse, muhtemelen Washington'dan siyasi onay isteyecektir." denildi.