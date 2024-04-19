Türkiye dost ve kardeş ülke için inşa etti! 1.100 tonluk dev denize indirildi

Türkiye'nin Nijer Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Tuzla'da ürettiği ikinci donanma gemisi OPV 76, gerçekleştirilen törenle denize indirildi. OPV 76 gemisi, uzunluğu 76,8 metre, genişliği 11 metre ve draftı 2,9 metre. 43 personel barındıracak olan çelik gövdeli gemi 1.100 ton ağırlığında.

TÜRKİYE 1.100 TONLUK DEVİ DOST VE KARDEŞ ÜLKE İÇİN İNŞA ETTİ

Tuzla Dearsan Tersanesi'nde Nijerya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için yapılan donanma gemisi OPV 76 bugün gerçekleştirilen törenle denize indirildi. Törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Nijerya Savunma Bakanı Dr. Bello Muhammed Matawalle, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Emmanuel Ogalla ve Nijerya Cumhurbaşkanının Eşi Remi Tinubu katıldı.

"NİJERYA BAYRAĞINI DENİZLERDE GURURLA DALAGALANDIRACAKTIR"

Törende konuşan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, " Açık Deniz Karakol Gemisi projesinde Türk Milli Savunma Sanayimizin imkan kabiliyetleriyle donatılmasından Türk gemi ve inşa sektörümüzdeki nitelikli mühendis gücü, kaliteli işçiliğimiz ile geldiğimiz bu aşamayı dost ve kardeş ülke Nijerya'yla paylaşmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız. Bugün denize indireceğimiz bu gemimizin bir yılı geçen kısa bir sürede tekne inşasının tamamlanmış olması bunun bir göstergesidir. İnanıyoruz ki çok kısa bir süre sonra da liman ve deniz testlerinin tamamlanmasına müteakip teslimi hazır hale gelecek, dost ve kardeş ülke Nijerya bayrağını denizlerde gururla dalgalandıracaktır. Uzun yıllara dayanan tarihi, ekonomik ve kültürel işbirliğimize ilave olarak bu projelerin ikili askeri ilişkilerimize artan katkılarının olacağını da düşünmekteyiz ve buna inanmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle gemi inşaatı, gemi bakım, onarım ve altyapılarını, nitelikli mühendis gücü ve kaliteli işçiliğimiz, hareket ve eğitim faaliyetlerindeki edindiğimiz tecrübelerimizi, bilgi birikimimizi siz değerli dostlarımızla paylaşmaya devam edeceğimizi ifade etmek isterim" dedi.

76 METRE UZUNLUĞUNDA, 43 PERSONEL BARINDIRACAK

OPV 76 gemisi, uzunluğu 76,8 metre, genişliği 11 metre ve draftı 2,9 metre. 43 personel barındıracak olan çelik gövdeli gemi 1.100 ton ağırlığında. OPV 76 gemisinin arka güvertesi orta boy bir helikopteri barındırabilmekte. Gemide, Marlin 40 (40 mm) ana batarya topu, ASELSAN 30 mm MUHAFIZ Uzaktan Komutalı Stabilize Deniz Topu ve 12,7 mm STAMP RCWS gibi güçlü silahlar bulunmakta. Ayrıca HAVELSAN, gemi için ADVENT savaş yönetim sistemini sağlayacak.