İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2024 Cuma / 11 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6026
  • EURO
    34,8246
  • ALTIN
    2492.28
  • BIST100
    9523.97
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Türkiye dost ve kardeş ülke için inşa etti! 1.100 tonluk dev denize indirildi
Savunma

Türkiye dost ve kardeş ülke için inşa etti! 1.100 tonluk dev denize indirildi

Savunma sanayisi teknolojilerinde başarılı projelere imza atan Türkiye, dost ve kardeş ülke Nijerya için OPV 76 donanma gemisini inşa etti. Türkiye'nin yerli ve milli teknolojileriyle donatılan 1.100 tonluk dev gerçekleştirilen törenle denize indirildi. Törende konuşan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, 'Çok kısa bir süre sonra da liman ve deniz testlerinin tamamlanmasına müteakip teslimi hazır hale gelecek, dost ve kardeş ülke Nijerya bayrağını denizlerde gururla dalgalandıracaktır.' dedi.

DHA19 Nisan 2024 Cuma 14:10 - Güncelleme:
Türkiye dost ve kardeş ülke için inşa etti! 1.100 tonluk dev denize indirildi
ABONE OL

Türkiye'nin Nijer Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Tuzla'da ürettiği ikinci donanma gemisi OPV 76, gerçekleştirilen törenle denize indirildi. OPV 76 gemisi, uzunluğu 76,8 metre, genişliği 11 metre ve draftı 2,9 metre. 43 personel barındıracak olan çelik gövdeli gemi 1.100 ton ağırlığında.

TÜRKİYE 1.100 TONLUK DEVİ DOST VE KARDEŞ ÜLKE İÇİN İNŞA ETTİ

Tuzla Dearsan Tersanesi'nde Nijerya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için yapılan donanma gemisi OPV 76 bugün gerçekleştirilen törenle denize indirildi. Törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Nijerya Savunma Bakanı Dr. Bello Muhammed Matawalle, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Emmanuel Ogalla ve Nijerya Cumhurbaşkanının Eşi Remi Tinubu katıldı.

"NİJERYA BAYRAĞINI DENİZLERDE GURURLA DALAGALANDIRACAKTIR"

Törende konuşan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, " Açık Deniz Karakol Gemisi projesinde Türk Milli Savunma Sanayimizin imkan kabiliyetleriyle donatılmasından Türk gemi ve inşa sektörümüzdeki nitelikli mühendis gücü, kaliteli işçiliğimiz ile geldiğimiz bu aşamayı dost ve kardeş ülke Nijerya'yla paylaşmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız. Bugün denize indireceğimiz bu gemimizin bir yılı geçen kısa bir sürede tekne inşasının tamamlanmış olması bunun bir göstergesidir. İnanıyoruz ki çok kısa bir süre sonra da liman ve deniz testlerinin tamamlanmasına müteakip teslimi hazır hale gelecek, dost ve kardeş ülke Nijerya bayrağını denizlerde gururla dalgalandıracaktır. Uzun yıllara dayanan tarihi, ekonomik ve kültürel işbirliğimize ilave olarak bu projelerin ikili askeri ilişkilerimize artan katkılarının olacağını da düşünmekteyiz ve buna inanmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle gemi inşaatı, gemi bakım, onarım ve altyapılarını, nitelikli mühendis gücü ve kaliteli işçiliğimiz, hareket ve eğitim faaliyetlerindeki edindiğimiz tecrübelerimizi, bilgi birikimimizi siz değerli dostlarımızla paylaşmaya devam edeceğimizi ifade etmek isterim" dedi.

76 METRE UZUNLUĞUNDA, 43 PERSONEL BARINDIRACAK

OPV 76 gemisi, uzunluğu 76,8 metre, genişliği 11 metre ve draftı 2,9 metre. 43 personel barındıracak olan çelik gövdeli gemi 1.100 ton ağırlığında. OPV 76 gemisinin arka güvertesi orta boy bir helikopteri barındırabilmekte. Gemide, Marlin 40 (40 mm) ana batarya topu, ASELSAN 30 mm MUHAFIZ Uzaktan Komutalı Stabilize Deniz Topu ve 12,7 mm STAMP RCWS gibi güçlü silahlar bulunmakta. Ayrıca HAVELSAN, gemi için ADVENT savaş yönetim sistemini sağlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.