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Savunma

Türkiye dünyada bir ilke imza attı! Selçuk Bayraktar: 2024'te seri üretime geçecek

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma ve AKINCI'nın dünya havacılık tarihinde ilk kez bu kadar yakından kol uçuşu gerçekleştirdiğini hatırlatarak, '(Kızılelma) 2024'te seri üretime geçeceğiz. 20 yıllık hedefimizdi.' dedi.

1 Eylül 2023 Cuma 22:36 - Güncelleme:
Türkiye dünyada bir ilke imza attı! Selçuk Bayraktar: 2024'te seri üretime geçecek
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları:

7'den 77'ye herkese hitap eden bir festival. Kendini milli teknoloji hamlesine adamış bir anlamda ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh yarınları için milli teknoloji geliştirmesini kavramış bunun için emek veren dua eden buradaki gençlerimize teknolojinin şampiyonlarına dua eden destek veren herkes bu kuşağın parçası bu anlamda. Biz yarışmalarımızda çok daha ileriki yaşlardan da katılımlar olduğunu gördük büyük bir heyecanla katılan yarışmacılarımız da oldu.

Torununu tutup buraya getirenden tutun da torunu anne babasını dedesini getirenler de var. Hepsi TEKNOFEST kuşağının bir parçası.

DÜNYA HAVACILIK TARİHİNDE İLK

Bizim yetiştiğimiz dönemde böyle dünyaya nam salacak yüksek teknoloji bir cihazı geliştirmeyi önceleyen bir bakış açısı yoktu. Ne toplumda ne mühendis camiasında, daha çok mühendislerin bile hedefi bizim kuşağımız açısından baktığınızda çok uluslu bir şirkette belki bakım mühendisi olabilmekti en büyük hayal aşağı yukarı buydu. Oysa bugün buradaki eserlerimize baktığımızda AKINCI'dan tutun da HÜRJET'e, KIZILELMA'dan GÖKBEY'e bunların hepsi bırakın yerli üretim olmayı tümüyle Türk mühendisleri tarafından tasarlanan araçlar kimisi dünyaya damgasını vurmuş hava araçları.

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