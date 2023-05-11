Türkiye dünyada bir ilki başardı: İstikbalimiz için çok önemli!

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TRT Haber özel yayınında gündeme dair soruları cevapladı.

Geçtiğimiz ay içerisinde açıkladığımız projeler vardı. Bunun devamı gelecek. Bütün paydaşlarımız var güçleriyle çalışıyorlar.

Kimse kimseye muhtaç olmadan bir şey vermez. Milli çıkarlarımızı korumanın tek yolu savunma sanayiinde yerlileşmek ve millileşmektir.

Caydırıcı olmazsanız sizin üzerine oyun kurarlar. Bunu engellemenin tek yolu güç olmaktır. Savunma sanayiinde caydırıcı oluyorsunuz. Son zamanlar gördük ki üzerimize oynanan oyunları bozmanın tek yolu bu. Bunları hazır etmezseniz istediğiniz gibi istediğiniz şekilde kullanamazsınız. Türkiye bir eşik atlama peşinde. Bunun lokomotifi de savunma sanayiidir. 2700'e yakın savunma sanayii şirketimiz var.

"GÖKBEY'DEKİ GİBİ HABERLER VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



Savunma sanayii alanı özel bir alan. Kesin ve katı ihraç süreçleri vardır. Herhangi bir firma ihraç müsaadesi almadan ihracat yapamaz.

Bizim 10 civarında motor projemiz devam ediyor. Bunun bazılarının sonuçlarını aldık. Bu yolculuk devam edecek. Burada da başarılarımız devam edecek Gerek hidrojen gerek elektrik motorların da gündemimizde olduğunu söylemem gerekiyor. Gökbey'deki gibi haberler vermeye devam edeceğiz.

Kamerayı biz yapabiliyoruz. Önce ABD'den sonra Kanada'dan tedarik etmeye başladık. Sonra kısıtlamalar başladı. Biz daha iyilerini yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok daha iyileri yolda. Belki de Türkiye ileride en iyi kamera yapan ülkelerden biri olarak sayılacak.

Deprem bölgelerinde savunma sanayii için ürettiğimiz ürünlerin kullanılabildiğini gördük.

DÜNYADA BİR İLKİ BAŞARDI

Çakır bir seyir füzesi. Çakır özelliğiyle birlikte bir eşik atlattı. Bu boyutta bir seyir füzesinin Akıncı'dan atılması önemli bir olay. Çakır bugün testi başarıyla geçti. Olay sadece bir füzesinin atılması değil. İHA ile entegre olabilmesi. Burada büyük bir teknoloji var. Dünyada ilk kez bir İHA seyir füzesini ateşledi. Yabancı bir İHA'mız olsaydı, yerli seyir füzesini entegre edemezdik. Milli üretim bağımsızlığımız, istiklal ve istikbalimiz için çok önemli.