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Savunma

''Türkiye F-35'lere kafa tutmaya hazırlanıyor''... Yunan eski büyükelçiden Kızılelma itirafı

Kızılelma'ya işaret eden eski Yunan büyükelçi Nearchou, Türkiye'nin F-35'lerle rekabet edecek taktikler geliştirdiğini söyledi. AESA radarı bulunduran süpersonik Kızılelma'nın her türlü füzeyi fırlatma kabiliyetine sahip olduğunu yazan Nearchou, 'Türkiye'nin ileri taarruz amaçlı Türk SİHA tehdidi derhal ele alınmalı' ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi16 Nisan 2023 Pazar 13:28 - Güncelleme:
''Türkiye F-35'lere kafa tutmaya hazırlanıyor''... Yunan eski büyükelçiden Kızılelma itirafı
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Eski Büyükelçi Periklis Nearchou, TCG Anadolu, Akıncı ve Kızılelma'yı işaret ederek F-35 programında çıkarılan Türkiye'nin yeni savaş taktikleriyle Yunanistan'a karşı avantaj aradığını yazdı.

Yunan basınında yer alan makalesinde Nearchou, TCG Anadolu'ya konuşlandırılacak Akıncı ile Kızılelma'nın AESA radarı ile donatılacağını ve seyir füzeleri dahil her türlü füzeyi fırlatma kabiliyetine sahip olduğunu belirtti.

Eski büyükelçi, Kızılelma'nın süpersonik varyantının planlandığına da vurgu yaptı.

"TÜRKİYE'NİN F-35'İ KIZILELMA"

Türkiye'nin F-35 programından uzaklaştırılmasının hafife alınmaması gerektiğini kaydeden Nearchou, geliştirilmiş SİHA'ların savaş uçaklarıyla rekabet edebileceğini kaydetti.

Yunanistan'ın İHA konusundaki çalışmalarını yetersiz bulan Nearchou makalesinde, "Yunanistan, Türkiye'nin SİHA konusundaki ilerlemelerini ve geliştirebilecekleri yeni savaş taktiklerini yakından izlemelidir. Türkiye'nin ileri taarruz amaçlı Türk SİHA tehdidi derhal ele alınmalı" ifadelerine yer verdi.

Eski büyükelçi, Türkiye'nin uzun menzilli balistik füze geliştirmeyi başararak ulusal savunma sanayide bir sıçrama gerçekleştirdiğini yazdı.

Nearchou, "Yunan hükümeti, ulusal savunma sanayisinin değerini hafife alıyor. En son örnek, ulusal mühimmat ve hafif silah endüstrisi olan EAS'nin, stratejik bir işbirliği anlaşması kisvesi altında Alman Heckler-Koch'a devredilmesidir. Ukrayna'daki savaş mühimmat üretiminin ne kadar kritik olduğunu gösterdi. Rusya, savaşta cephane sorunuyla karşı karşıya kalıyor ve ek alımlar için yabancı tedarikçilere yöneliyor. Türkiye ile kalıcı bir güvenlik riskiyle karşı karşıya kalan Yunanistan, temel mühimmat üretimi dahil tüm askeri sanayisini özelleştirme ve yabancılara teslim etme telaşında" dedi.

Star Gazetesi

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