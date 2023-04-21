İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Nisan 2023 Cumartesi / 2 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4057
  • EURO
    21,2485
  • ALTIN
    1237.71
  • BIST100
    5012.34
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Türkiye geliştirdi! ''Sıradışı bir silah taşıyacak''
Savunma

Türkiye geliştirdi! ''Sıradışı bir silah taşıyacak''

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, TCG Anadolu Gemisi, dünyanın ilk SİHA gemisi. Türk donanmasının en büyük gemisi ayrıca bin 400 askeri personel taşıma kapasitesine sahip. Sıra dışı bir silahı da olacak; SİDA. Yani silahlı insansız deniz aracı. Türkiye ilk kez SİDA'ları TCG ile taşıyabilir. Yani kritik kabiliyet konumunda.

21 Nisan 2023 Cuma 18:04 - Güncelleme:
Türkiye geliştirdi! ''Sıradışı bir silah taşıyacak''
ABONE OL

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu envantere girdi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Peki, bu gemi neden önemli? Uzmanlar ne diyor? Gemi neden tartışılıyor? Türkiye'nin gücüne nasıl bir ivme katacak? Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, CNN TÜRK'te anlattı.

İşte Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın konuya ilişkin açıklamaları:

DÜNYANIN İLK SİHA GEMİSİ

231 metre uzunluğunda, 20 katlı apartman boyunda. Artık Mavi Vatan'ın yeni koruyucusu... TCG Anadolu Gemisi, dünyanın ilk SİHA gemisi. Ama onu farklı kılan sadece SİHA değil, üzerindeki ateş kapasitesi ve savunmadaki gücü.

TCG Anadolu 6 yılda bitirildi, binden fazla kişi çalıştı. Uçak, SİHA, helikopterleri taşıyacak. Dikey iniş-kalkış yapan hava araçları kullanacak.

HAVA VE KARA ARAÇLARINI TAŞIYACAK

Peki, TCG Anadolu'nun özellikleri ne? Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi olarak nitelendirilen TCG ANADOLU 232 metre uzunluk, 32 metre genişliğe sahip.58 metre yüksekliği bulunan Anadolu'nun bin 410 metrekare tank, konteyner gibi ağır araçlar için ağır yük garajı mevcut. Gemide ayrıca bin 165 metrekare gemi havuzu, bin 880 metrekare hafif yük garajı, 6 iniş alanı ile bir uçuş rampasına sahip 5 bin 440 metrekare uçuş güvertesi, 900 metrekare hangar yer alıyor. Anadolu, ayrıca 6 adet F358, 4 adet Atak helikopteri, 8 adet orta yük nakliye helikopteri, 2 adet Seahawk genel maksat helikopteri ve 2 adet insansız hava araçlık kapasiteye sahip bulunuyor.

TÜRKİYE GELİŞTİRDİ! "SIRA DIŞI BİR SİLAH TAŞIYACAK"

Türk donanmasının en büyük gemisi ayrıca bin 400 askeri personel taşıma kapasitesine sahip. Sıra dışı bir silahı da olacak; SİDA. Yani silahlı insansız deniz aracı. Türkiye ilk kez SİDA'ları TCG ile taşıyabilir. Yani kritik kabiliyet konumunda.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.