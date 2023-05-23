Türkiye geliştirdi! TEI-TS1400 ve TEI-PD222 görücüye çıkıyor

TEI, fuarda Türkiye'nin ilk millî helikopter motoru TEI-TS1400'ün ve Türkiye'nin en güçlü turbodizel havacılık motoru TEI-PD222'yi sergileyerek yeni iş fırsatlarını takip edecek.

TÜRKİYE GELİŞTİRDİ! TEI-TS1400 VE TEI-PD222 GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Özgün motorlarının yanı sıra TEI, son teknoloji üretim kabiliyetleri ile kendi tasarımı ve üretimi olan elektrik, elektronik kontrol ve gömülü sistem ürünlerini de fuarda ziyaretçilere sunacak.

Sahip olduğu montaj ve test tesisleri ile T700, F110 ve LM2500 gibi motorlar için bölgede önemli bir bakım, montaj ve test merkezi konumunda bulunan TEI, 30 ülkeden 600'ün üzerinde farklı firmanın katıldığı etkinlikte Asya-Pasifik pazarındaki yeni iş fırsatlarını değerlendirmek üzere çok sayıda birebir görüşme gerçekleştirecek.