Türkiye için büyük fırsat! Türk savunma sanayisinden Suudi Arabistan'a çıkarma

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen "World Defense Show (WDS)" fuarına Türk savunma sanayisi 63 firmayla katılım sağlıyor.

Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikinci kez düzenlenen WDS fuarı dün kapılarını açtı.

Fuarda Türk savunma sanayisini 63 firma temsil ediyor.

Dünyanın dört bir yanından üst düzey resmi delegasyon katılımıyla gerçekleştirilen fuarda, savunma endüstrisinin kara, deniz ve hava savunma sektörlerindeki en son teknolojileri görücüye çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, fuarda Türk firmaları ve SSB olarak ülkeyi temsil etmeye çalıştıklarını bildirdi. Görgün, "Sadece SSB ya da sadece burada yer alan büyük firmalarımız, entegratör firmalarımız, alt yüklenicilerimiz değil, tüm savunma sanayimizi temsil edecek şekilde burada yer aldığımızı değerlendiriyorum." ifadesini kullandı.

FUARDA EN GENİŞ ALANI TÜRK FİRMALARI KULLANIYOR

Görgün, Türkiye'nin WDS'ye 63 firmayla en çok katılım sağlayan ikinci ülke olduğunu ve toplam alanın yüzde 15'ini Türk firmalarının doldurduğunu bildirdi. Fuarda en geniş alanı kullanan ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Görgün, fuarın dışında da gün içinde çeşitli toplantılar gerçekleştirerek şirketlerin "iyi niyet anlaşmaları" yaptıklarını ve geleceğe yönelik planlamalar oluşturduklarını aktardı. Görgün, şunları kaydetti:

"Hemen hemen her firmamızın irili ufaklı, geleceğe yönelik uzun süreli çalışmaları içeren birçok anlaşması var ve fuar boyunca da bunlar planlandı ve devam edecek. Biz de burada muhataplarımızla görüşmeler yapıyoruz. Dünyanın değişik yerlerinden katılan, bizim de ilişki içinde olduğumuz ülkelerin yöneticileriyle bakanları ya da Savunma Sanayii Başkanlığı muhataplarımız ile toplantılarımız yapılıyor. Stantlara baktığımız zaman şirketlerimiz kullandıkları alt sistemleri veya faydalı yükleri veya mühimmatları kendi ürünlerinde de sergiliyorlar. Olası fırsatlar konuşulurken toplantılara birbirlerini davet ediyorlar. Bu çok güzel bir gelişme. Biz bunların olumlu sonuçlarını ilerleyen zamanlarda daha da çok göreceğiz diye umut ediyorum."

Tüm savunma alanlarında ağ oluşturması, ortaklık kurması, bilgi paylaşımı yapması, yenilikleri ve yetenekleri keşfetmesi için önemli bir platform oluşturan fuar, 8 Şubat'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.