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  • Türkiye inşa etti! Afrika devinin karakol gemisi ASELSAN sistemleriyle donatılacak
Savunma

Türkiye inşa etti! Afrika devinin karakol gemisi ASELSAN sistemleriyle donatılacak

'Afrika'nın devi' olarak bilinen Nijerya için Dearsan Tersanesi tarafından inşa edilen 76 metre Açık Deniz Karakol Gemisi (OPV 76) gerçekleştirilen törenle denize indirildi. ASELSAN, denize indirilen geminin 30 mm MUHAFIZ ve 12.7 mm STAMP sistemleriyle donatılacağını duyurdu.

26 Ekim 2023 Perşembe 20:42 - Güncelleme:
Türkiye inşa etti! Afrika devinin karakol gemisi ASELSAN sistemleriyle donatılacak
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Nijerya Deniz Kuvvetleri ile Dearsan Gemi İnşaat Sanayi A.Ş., 3 Kasım 2021'de 2 adet 76 metre Açık Deniz Karakol Gemisi için sözleşme imzalamıştı. Sözleşme sonrası ilk gemi bugün törenle denize indirildi.

ASELSAN: YÜKSEK ETKİNLİK VE CAYDIRICILIK SUNACAK

DEARSAN Tersanesi tarafından inşa edilen gemiler, ASELSAN'ın 30 mm MUHAFIZ ve 12.7 mm STAMP sistemleriyle donatılacak. Tören sonrası ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Denize indirme töreni gerçekleşen Nijerya Deniz Kuvvetlerine ait Açık Deniz Karakol Gemisi, ASELSAN 30 mm MUHAFIZ ve 12.7 mm STAMP sistemleriyle donatılacak. DEARSAN Tersanesi tarafından inşa edilen gemilerde kullanılacak sistemlerimiz, Nijerya Donanmasına yüksek bir etkinlik ve caydırıcılık sunacak." ifadeleri kullanıldı.

Açık Deniz Karakol Botu OPV 76'NIN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ

GÖREVLER

    • Hava Savunma Harbi
    • Su Üstü Harbi
    • Asimetrik Savaş
    • Deniz Tecrit Harekâtı
    • Keşif Ve Gözetleme
    • Deniz Top Ateş Desteği
    • Özel Kuvvetler Operasyonları
    • Arama ve Kurtarma Operasyonları
    • İstihbarat Toplama
    • Korsanlıkla, Kaçakçılıkla ve Uyuşturucu Ticareti ile Mücadele
    • Denizde Hak Ve Menfaatler İle Doğal Kaynakların
    • Korunmasında Etkin Görevler

    TEKNİK ÖZELLİKLER

      • Tam Boy : 76.80 m
      • Genişlik : 11.00 m
      • Draft : 2.90 m
      • Maksimum Hız : 28 kts
      • Tam Yüklü Deplasman : 1200 t
      • Seyir Siası : 3000 deniz mili
      • Personel Sayısı : 43 kişi
      • Tekne Malzemesi : Çelik
      • Üst Yapı Malzemesi : Sealium
      • Klas : Türk Loydu

      SEVK & ELEKTRİK SİSTEMİ

      • Ana Makineler : 4 x Dizel Ana Makine
      • Sevk : 2 x CPP
      • Jeneratörler : 3 x Dizel Jeneratör

      SİLAH SİSTEMLERİ

      • 1 x 76 mm Leonardo Baş Top Sistemi
      • 1 x 40 mm Leonardo Top Sistemi
      • 2 x 12.7 mm Uzaktan Komutalı Stabilize Makineli Tüfek Sistemi
      • 2 x 12.7 mm Manuel Makineli Tüfek Sistemi
      • 2 x 2 SAM SIMBAD-RC Hava Savunma Sistemi

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