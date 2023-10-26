Nijerya Deniz Kuvvetleri ile Dearsan Gemi İnşaat Sanayi A.Ş., 3 Kasım 2021'de 2 adet 76 metre Açık Deniz Karakol Gemisi için sözleşme imzalamıştı. Sözleşme sonrası ilk gemi bugün törenle denize indirildi.
ASELSAN: YÜKSEK ETKİNLİK VE CAYDIRICILIK SUNACAK
DEARSAN Tersanesi tarafından inşa edilen gemiler, ASELSAN'ın 30 mm MUHAFIZ ve 12.7 mm STAMP sistemleriyle donatılacak. Tören sonrası ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Denize indirme töreni gerçekleşen Nijerya Deniz Kuvvetlerine ait Açık Deniz Karakol Gemisi, ASELSAN 30 mm MUHAFIZ ve 12.7 mm STAMP sistemleriyle donatılacak. DEARSAN Tersanesi tarafından inşa edilen gemilerde kullanılacak sistemlerimiz, Nijerya Donanmasına yüksek bir etkinlik ve caydırıcılık sunacak." ifadeleri kullanıldı.
Açık Deniz Karakol Botu OPV 76'NIN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ
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