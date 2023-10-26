Nijerya Deniz Kuvvetleri ile Dearsan Gemi İnşaat Sanayi A.Ş., 3 Kasım 2021'de 2 adet 76 metre Açık Deniz Karakol Gemisi için sözleşme imzalamıştı. Sözleşme sonrası ilk gemi bugün törenle denize indirildi.

ASELSAN: YÜKSEK ETKİNLİK VE CAYDIRICILIK SUNACAK



DEARSAN Tersanesi tarafından inşa edilen gemiler, ASELSAN'ın 30 mm MUHAFIZ ve 12.7 mm STAMP sistemleriyle donatılacak. Tören sonrası ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Denize indirme töreni gerçekleşen Nijerya Deniz Kuvvetlerine ait Açık Deniz Karakol Gemisi, ASELSAN 30 mm MUHAFIZ ve 12.7 mm STAMP sistemleriyle donatılacak. DEARSAN Tersanesi tarafından inşa edilen gemilerde kullanılacak sistemlerimiz, Nijerya Donanmasına yüksek bir etkinlik ve caydırıcılık sunacak." ifadeleri kullanıldı.

Açık Deniz Karakol Botu OPV 76'NIN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ

GÖREVLER

Hava Savunma Harbi

Su Üstü Harbi

Asimetrik Savaş

Deniz Tecrit Harekâtı

Keşif Ve Gözetleme

Deniz Top Ateş Desteği

Özel Kuvvetler Operasyonları

Arama ve Kurtarma Operasyonları

İstihbarat Toplama

Korsanlıkla, Kaçakçılıkla ve Uyuşturucu Ticareti ile Mücadele

Denizde Hak Ve Menfaatler İle Doğal Kaynakların

Korunmasında Etkin Görevler

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tam Boy : 76.80 m

Genişlik : 11.00 m

Draft : 2.90 m

Maksimum Hız : 28 kts

Tam Yüklü Deplasman : 1200 t

Seyir Siası : 3000 deniz mili

Personel Sayısı : 43 kişi

Tekne Malzemesi : Çelik

Üst Yapı Malzemesi : Sealium

Klas : Türk Loydu

SEVK & ELEKTRİK SİSTEMİ

Ana Makineler : 4 x Dizel Ana Makine

Sevk : 2 x CPP

Jeneratörler : 3 x Dizel Jeneratör

SİLAH SİSTEMLERİ