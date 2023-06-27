Türkiye komşuda uykuları kaçırdı: Mavi Vatan planı bir kez daha devreye sokuluyor

Yoğun bir seçim sürecini geride bırakan Yunanistan, Türkiye'nin Mavi Vatan'da gerçekleştirdiği hamlelere odaklandı. TCG İstanbul ile Mavi Vatan'da gücüne güç katan Türkiye, Yunan basınında paniğe neden oldu.

TÜRKİYE KOMŞUDA UYKULARI KAÇIRDI

Türkiye'nin attığı her adımı takip eden Yunanistan'ın yeni gündemi TCG İstanbul... Yunan basını Türkiye'nin TCG İstanbul ile Yunanistan'a bir mesaj verdiği ifade edildi.

TCG İstanbul'un önemli bir rolü olduğunu yazan GeoStratigika, Türk firkateyni İstanbul'un, Mavi Vatan'ın geleceği için önemli olduğunu belirtti.

Bu geminin MİLGEM projesinin Ada korvet programı genişletmesinin bir parçası olduğu söylenen haberde, elektronik sistemlerin büyük bir bölümünün yerli üretim olmasının da büyük değer taşıdığı yazıldı.

Fırkateynin denizaltı karşıtı harp, deniz savunması, gözetleme, keşif devriyesi ve hedef tespit kabiliyetine sahip olduğu belirtildi. Milli geminin boyunun aynı sınıfındaki gemilere göre daha uzun olduğu ifade edildi.

"SINIFININ İLK TÜRK FİRKATEYNİ" İFADELERİNİ KULLANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Yunan basını yine TCG İstanbul'a ilgi göstermişti. CNN Greece, konuyla ilgili bir haber yayımlayarak "Tamamen Türkiye'de tasarlanıp inşa edildi. Sınıfının ilk Türk firkateyni" ifadelerini kullanmıştı.

Yunanistan'ın bu yeni gelişme karşısındaki tavrını da mercek altına alan CNN Greece, Yunanistan ile Türkiye'nin son aylarda bir durgunluk döneminde olduğunu ifade etti. TCG Anadolu'dan da bahsedilen haberde Türkiye'nin TCG Anadolu hamlesinin etkileyici bir hamle olduğuna dikkat çekildi.

Türk fırkateynlerini kendi fırkateynleri ile karşılaştıran gazete, Yunan Silahı Kuvvetleri'nn FDI Belharra ve Thalassolykos 23'ünün Türk donanma ürünlerinden daha 'üstün' olduğunu iddia etti. Haberin devamında ise Türk üstünlüğü kabul etmek zorunda kalan gazete, 'Atina'nın tecrübesi nedeniyle araya kapattığını' ifade etti.