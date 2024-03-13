İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2024 Çarşamba / 4 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0971
  • EURO
    35,159
  • ALTIN
    2238
  • BIST100
    8951.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Türkiye, küresel silah ihracatında 11. sıraya yükseldi! Görgün: Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz
Savunma

Türkiye, küresel silah ihracatında 11. sıraya yükseldi! Görgün: Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 2018-2022 aralığında küresel büyük silah ihracatının yüzde 1,1'ini gerçekleştirip, 12'nci sırada yer alan Türkiye'nin 2019-2023 aralığında bu oranı yüzde 1,6'ya çıkararak 11'inci sıraya yükseldiğini duyurdu.

13 Mart 2024 Çarşamba 17:06 - Güncelleme:
Türkiye, küresel silah ihracatında 11. sıraya yükseldi! Görgün: Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz
ABONE OL

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'Küresel Güç Türkiye' vizyonu doğrultusunda; savunma ve güvenlik teknolojilerinde uluslararası platformlarda Türkiye markasını güçlendirmek, bu alanda lider ve yol gösterici bir ülke konumuna erişmek için var gücümüzle çalışıyor, hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından yayınlanan araştırmaya göre; 2018-2022 aralığında küresel büyük silah ihracatının yüzde 1,1'ini gerçekleştirip 12'nci sırada yer alan ülkemiz, 2019-2023 aralığında bu oranı yüzde 1,6'ya çıkarıp 11'inci sıraya yükseldi" dedi.

Görgün, şunları kaydetti:

"Savunma sanayii olarak, gerçekleştirdiğimiz atılımlarla her geçen gün bu verileri daha da yukarı taşımaya; Türk Savunma Sanayiini 'Güçlenen Türkiye'nin Yükselen Yıldızı' haline getirmeye kararlıyız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle vurguladığı ihracat politikasının her zaman en büyük destekçisi olmak, ihracat noktasında ülkemize en yüksek katma değeri sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.