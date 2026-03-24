İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2026 Salı / 6 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3541
  • EURO
    51,4465
  • ALTIN
    6250.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Türkiye savunma arenasında vites yükseltiyor: Küresel devler Ankara'da buluşuyor
Türkiye savunma arenasında vites yükseltiyor: Küresel devler Ankara'da buluşuyor

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) tarafından 2013 yılından bu yana düzenlenen 'Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA)', 'IDA Türkiye' adıyla daha geniş kapsamlı bir şekilde sektörün küresel aktörlerini buluşturacak.

24 Mart 2026 Salı 15:06
ABONE OL

OSSA'dan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) destekleriyle 14-16 Ekim'de ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlikle sektörün küresel potansiyelinin uluslararası arenada daha güçlü temsil edilmesi hedefleniyor.

Etkinlikte kara, deniz, hava ve uzay teknolojilerindeki en yeni gelişmeler sektör temsilcilerine sunulacak, karar vericilerden sektörün tüm paydaşlarına kadar geniş bir kitle bir araya gelecek.

- 10 YILLIK TECRÜBE VE ARTAN İŞBİRLİĞİ HACMİ

2013 yılında 22 ülkeden katılım ve 2 bin ikili iş görüşmesi (B2B) ile başlayan süreç, 2024 yılında 55 ülkeden katılım ve 8 bin B2B görüşmesine ulaşarak önemli bir gelişim gösterdi.

Geçmişte Airbus, Boeing, Lockheed Martin, BAE Systems, Rolls-Royce, NATO ve CERN gibi küresel aktörlerin katıldığı seminer ve panellerle zenginleşen etkinlik, IDA Türkiye ile uluslararası düzeyde daha güçlü bir ağa dönüştürülecek.

- KÜRESEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE DOĞRUDAN TEMAS İMKANI

Etkinlik, katılımcı firmalara uluslararası pazarlarda güçlü bir konum elde etme fırsatı sunarken, ziyaretçilere de savunma ve havacılıkta geleceği şekillendiren teknolojileri yakından görme imkanı sağlayacak.

Katılımcılar, doğru paydaşlarla kurulan sağlam ilişkiler aracılığıyla fuar günlerinin dışında da uzun vadeli stratejik işbirlikleri ve kalıcı ortaklıklar geliştirme fırsatı elde edecek.

Savunma ve havacılık sektöründeki bu önemli dönüşümün ilk adımı olarak planlanan basın lansmanı, 26 Mart Perşembe günü OSTİM Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafik magandası dehşet saçtı: Ailesinin gözü önünde saldırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.