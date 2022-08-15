Türkiye üretiyor dünya konuşuyor! Fransız basını manşete taşıdı: Düşük maliyet üstün başarı

Türkiye'nin son yıllarda attığı yerli ve milli askeri teknoloji adımları meyvelerini vermeye devam ediyor. Son yıllarda yerli üretim İHA/SİHA'lar başta olmak üzere savunma sanayinde yaptığı hamlelerle tartışılmaz bir bölgesel güç haline gelen Türkiye, Batılı ülkeler tarafından da yakından takip ediliyor.

Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan kuvvetlerine karşı kazandığı Dağlık Karabağ zaferi başta olmak üzere, tüm dünya için önemli bir SİHA tedarikçisi olarak önemli bir rolü üstlenen Türkiye, bu kez Fransız basınında...

Fransız BFM TV, Bayraktar SİHA'ların Ukrayna'daki etkinliğine dikkat çekti. Düşük maliyetli SİHA'ların başarılarına vurgu yapıldı.

3 YIL BOYUNCA SİPARİŞ DEFTERİ DOLU

Bayraktar SİHA'ların dünyada eşi benzeri olmayan br başarıya imza attığı belirtilen haberde, Baykar'ın genel müdürü (Haluk Bayraktar) 22 farklı ülke ile sözleşmeleri olduğunu söylüyor." ifadeleri kullanıldı.

Ayda 20 adet Bayraktar TB2 çıkarıldığı belirtilen haberde, sipariş defterinin önümüzdeki 3 yıl boyunca dolu olduğu ifade edildi.

Fransız kanalı, Haluk Bayraktar'ın, "Ukrayna'yı stratejik ortağımız olarak görüyoruz. Ukrayna'yı destekleyen mühendislik teknik ekibimiz var. Aynı zamanda Ukrayna'yı bir üretim üssü haline getirmek istiyoruz." şeklindeki açıklamalarını izleyicilerine aktardı.

Baykar'ın TB2 ve Akıncı" şeklinde iki tip drone ürettiği ifade edilen haberde Kızılelma'ya da yer verildi.

ETKİLEYİCİ BİR MODEL

"Şimdi 2023 için planlanan Kızılelma adlı yeni ve daha etkileyici bir model üzerinde çalışıyorlar." denildi.