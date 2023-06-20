Türkiye üretti! Milyon dolarlık tarihi hamle: Dünyadan talep yağacak

Son yıllarda her ne kadar yerli/milli platformlar denildiğinde akla S/İHA'lar başta olmak üzere hava araçları gelse de Türkiye'nin belki de en güçlü olduğu alanlardan biri su üstü ve su altı platformlarında geçmişten gelen bilgi birikimi.

Bu birikimin ihtiyaçlar doğrultusunda yerlileşme ve daha da önemlisi millileşme çalışmalarıyla birlikte Mavi Vatan için yeni bir yol haritası da aslında kendiliğinden geldi. Sonuç itibariyle hem donanma unsurları giderek yaşlanan hem de örtülü ya da doğrudan ciddi ambargolarla karşı karşıya kalan Ankara, üçüncü bir yol olarak 'kendi üretimi platformlar' için kolları sıvadı.

İstif sınıfı İstanbul fırkateyni de işte bu reçetenin platformlarından biri. Hatırlanacağı üzere Savunma Sanayii Başkanlığı ile özel tersaneler arasında 3 adet istif sınıfı fırkateyn üretilmesi için anlaşma imzalanmıştı. İstanbul fırkateyni bu üçlüden bağımsız olarak hayata geçen ancak onlarla birlikte değerlendirilmesi gereken dördüncü gemi.

[MİLGEM İstif (İ) Sınıfı Fırkateyn Projesi'nin ilk gemisi TCG İstanbul. Foto: AA ]

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TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Denizcilik ve Savunma Uzmanı Kozan Selçuk Erkan süreci yakından takip eden isimlerden. Türkiye'nin neden istif sınıfı yeni fırkateynlere ihtiyaç duyduğunu sorduğumuzda "Donanma unsurlarımız yaşlanıyor" cümlesiyle cevap veriyor.

Yakın gelecekte Yavuz sınıfı, daha sonraysa Gabya sınıfı gemilerin emekli olacağı bilgisini paylaşıyor Erkan ve "Haliyle farklı görev tiplerinde yeni sınıf fırkateynlerin yapılması gerekiyor. Ankara bir karar verdi ve önce genel maksat fırkateyn sınıfı olarak bilinen istif sınıfıyla ilk adımını attı" diyor.

Bu sınıftaki platformların neden önemli olduğu sorusuna geçmeden önce kısa bir parantez açıyor Erkan. Geminin denize açılması konusunu 'seyir tecrübeleri kazanacak duruma gelmek' olarak yorumluyor. TCG İstanbul'un denize açılmasıyla birlikte personel için de yeni ve oldukça değerli bir eğitim süreci başlayacak.

Erkan yakın gelecekte farklı testleri de duyabileceğimize işaret ediyor ve denizden atış ya da elektronik harp icra edilmesi gibi görevlerin sahada denenebileceğini söylüyor.

TAM BAĞIMSIZ SAVUNMA SANAYİİNDE ÇOK KRİTİK BİR ADIM

Yeniden TCG İstanbul'a dönüyoruz. Bu geminin neden önemli olduğu ve bazı kabiliyetleriyle ilgili şunları anlatıyor Kozan Selçuk Erkan:

"Her şeyden önce bu gemide yer alan milli dikey atıcıya büyük bir parantez açmamız gerekiyor. Bu son derece önemli bir kazanç. Dünyada füzeyi ve füzeyi atan sistemi üreten ülkelerin hiçbiri kendi füzesini başka ülkenin atıcısıyla attırmıyor. Ya da tersten okursak kendi füze atım sistemiyle başka bir ülkenin füzesini ateşlemiyor.

Türkiye bir yandan Siper gibi uzun menzilli füze konusunu çalışıyor diğer yanda Hisar gibi ihtisas füzeleri üretiyor. Gemilerinizde yabancı ülkelere ait fırlatma araçları varken bu füzeleri kendi platformlarınızda kullanmanız mümkün değil.

İşte bu noktada ülkemizin yerli/milli imkanlarla geliştirdiği dikey atım sistemi devreye giriyor. Gelinen noktada hem füzeyi üretiyoruz hem atım sistemini. Tam bağımsız savunma sanayii için oldukça kritik bir eşikten bahsediyoruz burada. Ankara, bunu başarıyor.

Sadece bu da değil... Füzeyi de atıcıyı da geliştirebilen sayılı ülkelerden biri olduğunuz için ihracat meselesinde de bambaşka bir kapı açılıyor. Yakın gelecekte Türk yapımı uzun menzilli hava savunma füzelerini fırkateynlerimizle beraber dünya pazarına sunabileceğiz. Bu da milyonlarca dolar demek."

[Yeni yapılacak 3 adet istif sınıfı firkateyn için de kısa süre önce imzalar atılmıştı. ]

İLK DEFA BU KADAR KOMPLİKE BİR SİSTEMDE ÇOĞU UNSUR YERLİ

TCG İstanbul üzerinden istif sınıfı fırkateynleri anlatmaya devam ediyor Erkan... İstif sınıfı gemilerin inşasının aslında önemli bir sistem yerlileştirme/özgürleştirme projesi olduğunun altını çiziyor.

Ardından anlattıklarını biraz daha somutlaştırıyor ve "Top MKE, tüm elektronik sistemler Aselsan, yazılım ve yönetim sistemleri Havelsan, füzeler Roketsan imzalı. Sadece bunlar da değil çok sayıda alt sistem yerli firmalar tarafından çözümleniyor.

Türkiye, böylesine komplike bir platformda ilk defa bu kadar yüksek yerlilik oranıyla çalışıyor. Ve sizin tüm bunları yaptığınız geminiz ilk kez denize açılıyor. Gerçekten tarihi bir gün.

[TCG İstanbul aynı zamanda donanmanın sancak gemisi TCG Anadolu'ya da eşlik edebilecek.]

TCG ANADOLU'YA DA REFAKAT EDEBİLİR

Özellikleri son derece gelişmiş bu geminin tek başına mı yoksa bir görev gücüyle mi kullanılacağını merak ediyoruz. Tabii aklımızın bir köşesinde TCG Anadolu da var. "Anadolu ve İstanbul'u aynı görevde görebilecek miyiz?" diye soruyoruz Erkan'a.

TCG İstanbul'un genel maksat hafif fırkateyn adı altında olsa da aslında oldukça yetenekli ve verilen her görev için iyi bir silahlı gemi olarak karşımıza çıktığının altını çiziyor.

"Yani gerekirse denizaltı avcılığı, gerekirse TCG Anadolu'ya refakat ve gerekirse hava savunma görevi de icra edebilecek radar ve silah sistemlerine sahip. İstanbul fırkateyni için genel maksatın çok daha fazlasını da icra edebilecek bir gemi diyebiliriz" diyerek sözlerini tamamlıyor.