Türkiye vites yükseltti: Tam 5,5 milyar dolar

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SAHA İstanbul tarafından düzenlenen "savunma sanayisinin liderlik okulu" SAHA MBA'in 5. döneminde "üst düzey bürokrat ve sektör liderleri" eğitiminde ilk dersi verdi.

Sektörün ihtiyaç duyduğu lider yöneticileri yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen SAHA MBA Programı'nda, 2023-2024 döneminde 4 temada 52 eğitim başlığı ve temalara ek tecrübe paylaşım oturumları şeklinde verilen ek dersler ile toplamda 404 saatlik eğitim gerçekleştirilecek.

Haluk Görgün, eğitim kapsamında yaptığı sunumda, savunma ihtiyacına karşı geliştirilen çözümlerin günün teknolojik imkanlarına göre tarih boyunca çeşitlilik gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin savunma teknolojilerini geliştiren, üreten, ihraç eden bir ülke konumuna geldiğine işaret eden Görgün, şöyle konuştu:

"Gelinen noktada Türk savunma sanayisi yerli ve milli ürünleriyle adından her platformda söz ettiriyor, örnek alınıyor, gıptayla bakılıyor. Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere verdiği destekle yüzde 80'lere varan yerlilik oranına ulaştığımızı söyleyebiliriz. Her gün savunma alanında farklı yetkinliklerle, gelişmelerle, rekorlar kırılarak yola devam ediyoruz.

5,5 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Ülkemizin yeni hedefi dünya savunma sanayisi devleri arasında yer alarak dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak ve odaklandığı üretim, gelişim, insan kaynağı, AR-GE, inovasyon, ihracat, sürdürülebilirlik gibi politikalarıyla da adını tarihe altın harflerle yazdırmak."

Son dönemdeki gelişmelerle birlikte Türk SİHA'larının farklı coğrafyalardaki etkinliğinin görüldüğüne dikkati çeken Görgün, "Savaş alanındaki doktrinlerin değiştirildiği teknolojileri üreten bir ülke konumuna geldik. Dış politikanın önemli ve etkin bir enstrümanı oldu savunma sanayisi. Dost ve müttefik ülkelerle yetkinliklerimizi paylaşarak daha geniş çerçevede sorunlara çözüm oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Türk savunma sanayisinin 3500'ü aşkın firma, 850'den fazla proje, 5,5 milyar dolar ihracatıyla önemli bir yol katettiğine değinen Görgün, daha yapılacak çok şey, gidilecek çok mesafe olduğunu vurguladı. Görgün, sektörün geçen yıl yapılan teslimatların 2 katı kadar yeni sözleşme imzaladığını bildirdi.

"GÖĞSÜMÜZÜ KABARTAN ÇALIŞMALAR SİZLERİN ELLERİNDEN ÇIKACAK"

Türk savunma sanayisi ürünlerinin güvenlik güçlerinin yurt içi ve dışındaki harekatlarında başarıyla kullanıldığını dile getiren Görgün, dost ve müttefik ülkelerin de bu ürünleri sıklıkla envanterlerine almaya başladıklarını belirtti.

Görgün, 2024 sonrasında teslim edecekleri, çalıştıkları birçok projeyi konuştuklarını, bu bağlamda uydu-uzay sistemlerinin kullanımının da yaygınlaşacağını vurguladı.

Otonom ve sürü sistemlerin geleceğin önemli gündem maddelerinden biri olacağına işaret eden Görgün, hem tedbir oluşturmak hem de bu teknolojilerde çözümler geliştirmenin önemli fırsatlar sunacağını söyledi.

Türk savunma sanayisi ürünlerinin yurt dışında kullanımı yaygınlaştıkça KOBİ'lerin dünya devi firmalara da iş yapacağına inandığını dile getiren Görgün, "Dünyada ilk 10'a giren şirketlere KOBİ'lerimizin iş yapabilmesinin önemli bir aşama olacağını değerlendiriyorum. Bu yönde de çalışıyoruz." diye konuştu.

"Türkiye, savunma sanayisi ve teknolojide yakaladığı başarıyı katbekat arttırarak devam edecek." ifadesini kullanan Görgün, "Bunda en önemli unsur da sahip olduğumuz insan kaynağı olacak. Göğsümüzü kabartan çalışmalar sizlerin ellerinden çıkacak. Açık denizlerden uzayın derinliklerine uzanan başarılar birbiri ardına gelecek." dedi.