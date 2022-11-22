Türkiye'de ilk kez üretildi... F-4 ve F-16 savaş uçaklarından atılıyor! Önünde hiçbir güç duramaz

Pençe-Kılıç Harekatı son dönemlerde Türkiye'nin güney sınırındaki en önemli adımlardan biri oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, iki ülkeye aynı anda icra edilen harekatta ilk etapta 89 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında terör örgütünün sözde yöneticilerinin de bulunduğunu duyuran MSB, harekatta büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldığını vurguladı.

Hangi silahların kullanıldığı net değil fakat yapısal özelliklerinden dolayı Nüfuz Edici Bomba (NEB) kullanıldığı neredeyse kesin.

Makine ve Kimya Endüstrisi kurumunun Kırıkkale'deki mühimmat fabrikasında üretilen ileri teknoloji mühimmatlardan biri olan sığınak delici nitelikteki bombalar, yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.



Ne betonla tahkim edilmiş mühimmat depoları, ne de sarp kayalıklardaki mağaralar. Hiçbiri NEB'in etkisinden kaçamıyor.

TÜRKİYE'DE GELİŞTİRİLEN İLK BETON DELİCİ MÜHİMMAT

Nüfuz Edici Bomba (NEB) , yer üstü ve yer altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlanan. Ardışık Delici Harp Başlığı teknolojisine sahip, Türkiye'de geliştirilen ilk beton delici mühimmattır. NEB' in dış geometrisi, güdüm kiti arayüzleri, kütle, kütle merkezi ve eylemsizlik özellikleri MK-84 (2000 lb) GMB ile benzerdir.

Ardışık Delici Harp Başlığı teknolojisi sayesinde düşük çarpma açılarında ve çarpma hızlarında dahi diğer ülkeler tarafından geliştirilen delici bombalara göre çok daha yüksek etkinlik sağlayan NEB, programlanabilir ateşleme zamanları ve farklı hedef tiplerine karşı kullanılabilme özelliğine sahip.

NEB' in dış geometrisi, güdüm kiti arayüzleri, kütle, kütle merkezi ve eylemsizlik özellikleri MK-84 (2000 lb) GMB ile benzer özellikler sergiliyor.

Envanterde yer alan F-4 ve F-16 savaş uçaklarından atılabilen bomba, sığınaklara, hangarlara, kontrol merkezlerine, köprülere, füze bataryalarına karşı etkili. Bomba, 2.1 metre kalınlığında güçlendirilmiş betonu delerek arkasındaki hedefi tahrip edebiliyor.

Star Gazetesi