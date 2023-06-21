Türkiye'den ABD'li devle F110 anlaşması! F-16 ve F-15 için kritik

TEI'den yapılan açıklamada, anlaşmanın TEI ile askeri motorlar konusundaki uzun vadeli ortağı GE Aerospace arasındaki bağı daha da kuvvetlendirdiği belirtildi.

Havacılık motorları için sunduğu bakım hizmetleri ile kendini kanıtlayan TEI'nin, GE lisansıyla, anlaşma kapsamındaki birçok ülkeye F110 motorları için servis hizmeti sağlayabildiği aktarılan açıklamada, "Bölgesel bir F110 merkezi olarak tanınan TEI, motor yapısal bütünlük programı ve hizmet ömrü uzatma programı ile ilgili de başarılı işlere imza atıyor. TEI ve GE Aerospace, uzun yıllar boyunca sürdürdükleri işbirliğinin ardından şimdi de global filodaki F110 motorlarına servis desteği sağlamada kritik bir rol oynamaya hazırlanıyor." ifadesi kullanıldı.

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Açıklamada, Fransa'da düzenlenen Paris Airshow'da gerçekleştirilen imza törenindeki değerlendirmelerine yer verilen TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, bölgesel bir merkez olarak F110 motorlarının bakım hizmeti için servis sağlayıcı olmaktan memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Artan talepler nedeniyle kapasite ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, F110 motorları için sınıfının en iyi hizmetini zamanında ve hızlı teslimat, yüksek kalite standartları ve rekabetçi fiyat seviyelerinde sunmaya kararlı olduklarını vurgulayan Akşit, "Türk Hava Kuvvetlerinin tüm F-16 filosu için F110 motorlarının üretimini gerçekleştiren ve F110 motorlarının bakım hizmeti için bölgedeki birçok ülke ile çalışan TEI, GE Aerospace'in küresel F110 motorlarının bakım hizmeti için bölgedeki en önemli merkezlerden biri." değerlendirmesinde bulundu.

GE Aerospace Askeri Sistemler Savaş ve Eğitim Motorlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Shawn Warren ise dünya çapındaki F110 müşterileri için bakım hizmeti alanında hizmet sağlayıcısı TEI ile uzun süredir devam eden ilişkilerini sürdürmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.



Warren, bu anlaşmanın uluslararası F110 kullanıcılarının bölgede gelişmiş destek ve hizmetlere sahip olmalarını sağlayacağını aktardı.

TEI, F110 motorları için en büyük parça üreticilerinden biri olmasının yanı sıra Black Hawk, Seahawk, Super Cobra ve Apache helikopterlerinde kullanılan GE'nin T700 motorları, F-16 ve F-15 savaş uçaklarında kullanılan F110 motorları ile Barbaros, Gabya ve İSTİF sınıfı fırkateynler (MİLGEM-I), Ada sınıfı (MİLGEM) korvetler ve DİMDEG filosu akaryakıt ikmal gemilerinde kullanılan LM2500 gaz türbinlerinde sadece Türkiye için değil birçok farklı ülke için lisanslı bir bakım merkezi konumunda bulunuyor.