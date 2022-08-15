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Savunma

ABD'den Türkiye'ye F-16 daveti!

Türkiye'den askeri bir heyet F-16 savaş uçağı alımı ve modernizasyonu sürecine ilişkin görüşmeler için ABD'ye gitti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'F-16 tedariki ve modernizasyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, ABD'nin daveti üzerine Milli Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitti.' sözleri yer aldı.

NTV15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:35 - Güncelleme:
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Türk askeri heyeti önümüzdeki günlerde ABD'li heyet ile bir dizi toplantı gerçekleştirecek.

İki heyet daha önce 3 kez bir araya gelmişti. Washigton'da gerçekleşecek toplantılarda ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı konusundaki teknik ayrıntıların ele alınması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Türkiye 40 adet yeni F-16 savaş uçağı alımı ile envanterdeki 79 adet F-16 savaş uçağının modernizasyonu için ABD'ye resmi talep mektubu iletmişti.

F-16 İÇİN MEKTUP HAZIRLIĞI

Görüşmelerde kongreye sunulacak satışı planlanan F-16 savaş uçakları ve modernizasyon kitlerinin ayrıntılı dökümü ve mali çerçeveyi içeren "teklif mektubu" üzerinde çalışılacağı belirtiliyor.

  • F-16
  • savaş uçağı

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