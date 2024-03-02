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Savunma

Türkiye'den ambargolara cevap! ASELFLIR-500 ve ASELFLIR-410'un ilk seri üretimleri gerçekleşti

İHA ve SİHA'ların 'keskin gözü' seri üretim bandından çıktı... ASELSAN tarafından insansız hava araçları (İHA), helikopterler ve uçaklar dahil hava platformları için geliştirilen elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ASELFLIR-500 ve ASELFLIR-410'un ilk seri üretimleri gerçekleşti. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 'Ambargolara yanıt niteliği taşıyan sistemlerimiz, milli imkanlarla geliştirildi ve kendi alanında dünyanın en iyileri oldu' dedi.

DHA2 Mart 2024 Cumartesi 11:47 - Güncelleme:
Türkiye'den ambargolara cevap! ASELFLIR-500 ve ASELFLIR-410'un ilk seri üretimleri gerçekleşti
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ASELSAN tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaçları doğrultusunda sabit kanatlı ve döner kanatlı tüm hava platformları için geliştirilen keşif, gözetleme ve hedefleme sisteminin ilk seri üretimi gerçekleşti. İlk ASELFLIR-500 ve ASELFLIR-410 ürünleri TSK'ya teslim edilmek üzere paketlendi. İlk seri üretim için ASELSAN'da tören düzenlendi. Törende konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELFLIR serisinin yeni ürünlerinin ürün hattından çıkışı ve paketlenmesini görmekten memnun olduğunu söyleyerek, "Kahraman ordumuza teslim edilecek yeteneğin özverili çalışmalarla ortaya çıktığı sonucunu görmek memnuniyet verici" dedi.

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Teknolojik bağımsızlığın yeni nişanelerinden ASELFLIR-500 ve ASELFLIR-410'ün ilk seri üretimleri ülkemize hayırlı olsun. Ambargolara yanıt niteliği de taşıyan sistemlerimiz, milli imkanlarla geliştirildi ve kendi alanında dünyanın en iyileri oldu. Hava platformlarımızın keskin gözü olacak sistemlerimizin, milletimize kazandırılması için gece gündüz çalışan, milli mühendislik yeteneklerinin geldiği noktayı dünyaya ilan eden ASELSAN ekibini tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ASELFLIR-500 sisteminde 3-5 mikrometre yüksek çözünürlüklü kızılötesi kamera, yüksek çözünürlüklü gündüz görüş kamerası, yüksek çözünürlüklü SWIR kamera, lazer hedef işaretleme birimi, lazer mesafe ölçme birimi, lazer nokta takibi ve lazer noktalama bulunuyor.

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