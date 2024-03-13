Türkiye'nin 11. sıraya yükselmesi Yunanistan'da gündem oldu: Artık devler liginde...

Savunma sanayisinde yüzde 80'lik yerli ve milli üretimi yakalayan Türkiye, artık devler ligine yükseldi. Küresel Silah ticaretinin konu lan bir raporda Türkiye'nin 11. sıraya yükselmesi Yunanistan'da gündem oldu. Birçok Yunan medyası söz konusu rapora atıfta bulunarak Türkiye'nin silah ihracatında 11. sıraya yükselmesini değerlendirdi.
Türk savunma sanayisinin bu başarısı, en çok komşu Yunanistan kamuoyunu meşgul etti. Yunan televizyonu SKAI, Türkiye'nin, silah sistemleri ihracatında en fazla artış görülen ülkelerden biri olduğunu haberleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Savunma sanayimize yaptığımız yatırımlarla Türkiye'yi tam anlamıyla bağımsız bir ülke haline getirdik" sözlerine yer verdi.
Yunan savunma sitesi Flight.com da, Türkiye'nin beş yıl içerisinde silah sistemleri ihracatını yüzde 106 oranında artırdığına vurgu yaptı.
Pentapostagma gazetesi ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni savunma teçhizatının modernizasyonuna yönelik devam eden 49 resmi programı sıraladı. Deniz, kara ve hava kuvvetlerimizin envanterinin kalem kalem analizini yaptı.
Athens Magazine haber sitesi de, Türk Savunma sanayisinin artık devler liginde yer aldığına dikkati çekti.