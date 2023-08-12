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Savunma

Türkiye'nin 5. Nesil savaş uçağı ''KAAN''a dünyadan büyük ilgi! Azerbaycan, Pakistan derken ortaklar artıyor

Türkiye'nin 5. Nesil milli muharip savaş uçağı KAAN projesi için Azerbaycan ile anlaşma imzalandığını, Pakistan'la da imzalanmak üzere olduğunu bildiren Milli Savunma Bakanı Güler, başka ülkelerin de sırada olduğunu ifade etti.

Sabah/Ahaber12 Ağustos 2023 Cumartesi 15:47 - Güncelleme:
Türkiye'nin 5. Nesil savaş uçağı ''KAAN''a dünyadan büyük ilgi! Azerbaycan, Pakistan derken ortaklar artıyor
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Muharip Uçak KAAN ve Hürjet'in de dahil olduğu yerli ve milli savunma sanayiindeki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Türk Savunma sanayisinin çok hızlı bir şekilde gelişmeye devam ettiğini belirten Bakan Güler, "Sayın Cumhurbaşkanımızın inatla ifade ettiği "yerli ve millî" mottosu gerçek anlamda ürünlerini vermeye başladı. Savunma sanayisi gelişen diğer ülkelerden farklı olarak ülkemizde havacılık alanındaki gelişim diğer alanlardan daha hızlı. Savunma sanayii gelişirken havacılık hiçbir zaman birden bire gelişmemiştir. Dolayısıyla bu bizim için büyük bir gurur. Türk savunma sanayii ürünlerinin çok tercih edilmesinin sebebi sahada kendilerini ispatlamış olmaları. Bizim gerçek anlamda şuanda muharebe sahasında 70-80 bin personelimiz var, her gün çatışma alanındalar. Bu silahlarımızı, hemen hemen her gün gerçek çatışma ortamında kullanıyor ve deniyoruz. TSK personelimizin fedakârlığı kadar savunma sanayiindeki personelin de fedakârlığı önemli. Savunma sanayi-ordu işbirliği ile sahadaki ihtiyaçlar ve iyileştirme önerileri de bu alandaki geliştirme faaliyetlerine yön veriyor. Bir sivil mühendis gidiyor. Muharebe sahasında uzun süre oradaki personelle bir arada bulunuyor. Hatanın nasıl düzeltileceğini düşünüyor. Mühendis sorunu sahada görmüş olarak geliyor, burada ona göre fikir yürütüyor, ona göre çalışma yapıyor. Bana göre savunma sanayiimizin avantajı burada. Sahadaki tecrübelerimizi savunma sanayi tezgâhlarına aktarabilmemiz." dedi.

Havacılıkla ilgili ürün çeşitliliğini arttırmaya çalıştıklarını söyleyen Bakan Güler, "F-35'i bize vermediler. Bu bizi kendi uçağımızı yapmak konusunda teşvik etti. Bir nevi bize iyilik yaptılar. Biz de Kaan'ı üretiyoruz. Dost ve kardeş ülkeler de bu projeye ortak olmak için çaba harcıyorlar. Azerbaycan ile anlaşma imzalandı, Pakistan ile de imzalanmak üzere, başka ülkeler de var. Onlar da gelecekler" ifadelerini kullandı.

En kısa zamanda Hürjet'i devreye alıp genç pilotların eğitimini yerli ve millî uçakla yapmak istediklerini kaydeden Bakan Güler, "Türk yıldızları da semalarımızda bunlarla uçmaya başlayacak inşallah" dedi.

Bütün dünyanın Türk SİHA'ların kabiliyetini ve etkinliğini kabullendiğini belirten Bakan Güler, "Hem TUSAŞ'ın, hem BAYKAR'ın etkili ürünleri bütün dünyada tercih edilen ürünlere dönüştü. Bütün fabrikalarımız ve üretim tesislerimiz talepleri yetiştirebilmek içini gece gündüz çalışıyor. Çünkü çok talep var. İçinde bulunduğumuz dönemde meydana gelen çatışma ve savaşlarda sivil zayiatın önlenmesi çok çok önemli. Savaşıyoruz diye her yere bomba atamayız. Bir hedefe ateş edebilmemiz için en az 7-8 kriterimiz var. Bu kriterlerin tamamının karşılandığı ilgililer tarafından onaylandıktan sonra atış yapabiliyoruz. Bizim modern SİHA'lar bize bu kriterlerin bazılarını otomatikman yapma şansı getirdi. Ve müthiş şekilde bize zaman tasarrufu sağladı" dedi.

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