26 Eylül 2021 Pazar 23:07 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 23:07

Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-O'nun TSK'ya teslimatı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2011 yılında sözleşmesi imzalanan HİSAR-O+ projesinin teslimat faaliyetleri başlıyor. Edinilen bilgiye göre; HİSAR-O'nun kabul testi atışları, Ekim 2021'de icra edilecek. Testleri başarılı sonuçlanmasının ardından teslimat faaliyetlerine de daha önce açıklanan 2022 yılının aksine, bu yıl başlanılacak.



ABD MENŞELİ FÜZELERİN YERİNİ ALACAK



HİSAR-O+ için Aselsan ve Roketsan geçtiğimiz aylarda güçlerini birleştirip, birlikte üretim kararı almıştı. Söz konusu sistemler hakkında açıklamalarda bulunan savunma sanayi uzmanları ise "Kara sistemleri için geliştirilmiş bir füze olsa da denizde kullanılabilme imkanının olması kaçınılmaz. Özellikle seri üretime giren Hisar O+ sınıfı füzeler menzil irtifa ve diğer kabiliyetleri deniz kuvvetlerinde kullanılan ABD menşeli füzeler ile eşleşiyor. Kısacası bu kritik konuda dışa bağımlılığı azaltan önemli bir kazanım." değerlendirmesinde bulunmuştu.

HİSAR-O Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi sabit birlikler ile kritik tesisleri:

* Savaş Uçakları

* Helikopterler

* İnsansız Hava Araçları

* Seyir Füzeleri

* Havadan Karaya Füzelere karşı hava savunma görevini icra eder.

HİSAR-O hedef tespit, sınıflandırma, teşhis, takip, komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonlarını icra etmek üzere dağıtık mimaridedir. HİSAR-O Tabur seviyesinde; Tabur Atış Kontrol Merkezi (AKM), Tabur seviyesi Radar, üç HİSAR-O Bataryası, Taktik Data Link Haberleşme Sistemi ve Destek Araçlarından oluşacak şekilde organize olmaktadır. Tabur AKM, tabur seviyesi Radar ile Hava Savunma Bataryalarını kullanılarak entegre hava resmini oluşturur ve Bataryalar için tehdit değerlendirme ve tahsis amacıyla kullanır. HİSAR-O Bataryası; Batarya AKM, batarya seviyesi Radar, ElektroOptik Sistem ve Füze Fırlatma Sistemlerinden oluşmaktadır. HİSAR-O Bataryası hedef tespit, takip, teşhis, komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonlarını otonom olarak icra edebilme yeteneğine sahiptir. HISAR-O Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi en gelişmiş teknoloji ile gelecekteki yeni ihtiyaçların ve özelliklerin ilavesine imkan sağlayabilecek yapıda açık bir mimariye sahiptir.

GENEL ÖZELLİKLER

* Batarya ve Tabur seviyesinde hava savunma görev planlaması

* Komuta Kontrol enformasyonunun yönetimi ve dağıtımı

* Entegre hava resmi üretimi

* Çoklu angajman ve ardışık ateşleme

* Veri bağı ile ara safha güdüm

* Gündüz, gece ve kötü hava koşullarında görev yapabilme

* Konumlama ve yön bulma

* Uzaktan komuta

* Telli/Telsiz haberleşme

* Link 1/Link 11B/Link 16 taktik data link ve JREAP üzerinden,

Türk Hava/Kara/Deniz Kuvvetleri komuta kontrol unsurları ile koordinasyon içinde çalışma

* Elektro-Optik sensörler üzerinden otomatik hedef takip

* Dost Düşman Tanıma (IFF)

* Tehdit değerlendirme ve silah tahsis

* Çoklu-Hedef Çoklu-Radar füzyonu

* Gömülü simülasyon

* Cihaz İçi Test

* Etkin lojistik destek ve bakım

Teknik Özellikler

* Sistem Önleme Menzili : 25 km

* Atışa Hazır Füze: : ≥ 18 (Batarya Seviyesi)

≥ 54 (Tabur Seviyesi)

* Savaş Uçağı Tespit&Takip Menzili : 40-60 km

* Takip Edilebilen Hedef Sayısı : > 60 hedef