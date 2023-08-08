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Savunma

Türkiye'nin başarısı karşısında şaşkına döndüler: Türkler var biz yokuz

4 Türk devinin dünyanın en büyük savunma şirketleri arasına girmesi Yunanistan'da gündem oldu. 'Türkiye dünyanın en iyileri arasında yer alacak düzeyde' yorumunda bulunan Yunan basını, 'Dünyanın ilk 100 savaş sanayisinde dört Türk var, hiç Yunan yok...' başlığını kullandı.

Star Gazetesi8 Ağustos 2023 Salı 15:02 - Güncelleme:
Türkiye'nin başarısı karşısında şaşkına döndüler: Türkler var biz yokuz
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Savunma sanayisinde dünyada ilk 100'e giren Türk şirketi sayısının 4'e yükselmesi Yunanistan'da geniş yankı buldu.

ABD merkezli dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi kabul edilen "Defense News Top 100"deki Türk şirketi sayısı 4'e yükseldi. Geçen yıl listenin 49'uncu sırasında bulunan ASELSAN, bu yıl 47'nciliğe yükseldi ve Türk şirketleri arasında zirvedeki yerini korudu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) da geçen yıl 67'nci sıradayken, bu listeye 58'inci sıradan girerek önemli bir çıkış gösterdi. ROKETSAN da 2022'de 86'ncı sırada iken 2023'te 80'inci sıraya ulaştı. Listeye ilk kez dahil olan Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ise listenin 100'üncü sırasında yer aldı.

Yunan basını, sözkonusu gelişmeyi "Dünyanın ilk 100 savaş sanayisinde dört Türk var, hiç Yunan yok..." başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Atina yönetiminin ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı yapıp yapmayacağına odaklandığını yazan Yunan basını, "Ülkemizde savunma sanayii henüz başlangıç aşamasındayken komşumuz Türkiye maalesef dünyanın en iyileri arasında yer alacak düzeyde" ifadelerini kullandı.

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