Türkiye'nin başarısı orta güçleri harekete geçirdi! Dünyanın önde ülkelerini rahatsız edecek hamle

Japon basını, İHA/SİHA üreticisi Baykar'ın küresel nüfuzunu genişletmeyi hedeflediğini yazdı.

Baykar'a ait insansız hava araçların 'asimetrik savaş'ta değerli olduğunu kanıtladığı belirtilen analiz yazısında, Baykar'ın Ukrayna savaşı sırasında tartışmasız dünyanın en ünlü silahlı insansız hava aracı üreticisi haline geldiği kaydedildi.

Bayraktar TB2'nin savaş alanını kasıp kavurduğu vurgulanırken yazıda şu ifadeler yer aldı; Tank üstüne tank imha ederek Rusya'nın Kiev'e yürüyüşünü durdurmada çok önemliydi. Daha önce insansız hava araçları, Azerbaycan, Libya ve Suriye'yi içeren savaşların sonuçlarını değiştirmeye yardımcı oldu. Sonuç, TB2'ye yönelik küresel talepte bir artış oldu. İlkinin Katar'a ihraç edildiği 2018'den bu yana Baykar, insansız hava araçları için en az 30 ülke ile sözleşme imzaladı. Geçen yıl Baykar, gelirinin %99'undan fazlasını oluşturan 1,1 milyar doları aşkın ihracat açıkladı. Temmuz ayında, Suudi Savunma Bakanlığı ile gelişmiş Akıncı insansız hava araçlarının satışı için 3 milyar doları aşkın bir değere sahip bir anlaşma imzaladı.

Japon basınına konuşan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Baykar'ın başarısının Türklere kendilerini yeni bir açıdan düşünme şansı verdiğini söyledi. Bayraktar, "Takipçi olmanıza gerek yok. Lider olabilirsiniz. Sadece bakım veya satış yapmanıza gerek yok. Kendi markalarınızı oluşturabilirsiniz. Kendi tasarımlarınızı oluşturabilirsiniz. Uçak yapabilirsiniz. Uzay aracı yapabilirsiniz" dedi.

2020'nin sonlarında TB2'lerin Türkiye'nin müttefiki Azerbaycan'ın Karabağ bölgesiyle ilgili 44 günlük ihtilafında Ermenistan'ı yenmesine yardımcı olduğundan bahsedildi.

Azerbaycan'ın TB2'yi Ermeni kuvvetlerinin "komuta ve kontrol sistemlerini, hava savunma platformlarını ve toplarını" imha etmek için kullandığını söyleyen ABD düşünce kuruluşu Hudson Enstitüsü'nde kıdemli bir araştırmacı ve ABD Ordusunda eski bir subay olan Luke Coffey, TB2'lerin Ukrayna'da "ikonik statü" kazandığını belirtti.

Georgetown Üniversitesi Güvenlik ve Gelişen Teknoloji Merkezi'nde kıdemli araştırma analisti Lauren Kahn, TB2'nin başarısının teknolojik sınırlamalarına rağmen geldiğini söyledi. Kahn, "TB2 beklenmedik bir kahraman" dedi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise Japon gazeteye ABD'nin 2019'da Türkiye'yi F-35 ortak taarruz uçağı programından çıkarma kararının kısa vadeli bir zorluk oluşturduğunu ancak ülkenin kendi yerli varlıklarını geliştirmesine yardımcı olabileceğini söyledi. Bayraktar, "Türkiye'nin savunmadaki başarıları diğer orta güçleri de harekete geçiriyor ve stratejik özerkliklerini de artıracak. Bu, dünya güçlerini rahatsız edecek" ifadelerini kullandı.