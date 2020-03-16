Türkiye'nin cehennem silahı: ÇMRS

16 Mart 2020 Pazartesi 10:39 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 10:43

Bu yazımızda, yerli ve milli savunma sanayii atılımında öncü şirketler arasında bulunan, ulusal roket / füze araştırma ve üretim programlarına önderlik yapmak üzere Savunma Sanayii İcra Komitesi kararıyla 1988 yılında kurulmuş olan Roketsan'ın geliştirdiği Çok Maksatlı Roket Sistemi'ni (ÇMRS) ve özelliklerini sizlere sunuyoruz.

Çok Maksatlı Roket Sistemi (ÇMRS)

16 kilometreden 280 kilometreye kadar olan hedeflerin tam anlamıyla kâbusu…

Çelik veya kompozit tüplü pod kullanabilen kundak yapısına sahip olan ÇMRS Sistemi, ROKETSAN tarafından geliştirildi

Çok Namlulu Roketatar Bataryasında 1 adet Komuta Kontrol Aracı, 6 adet Fırlatma Aracı, 6 adet Mühimmat İkmal Aracı, 1 Meteoroloji Aracı ile 1 de Bakım Onarım Aracı bulunuyor.

Sistem, süratle mevzilenebilmesi, mevzi değiştirmesi ve at-kaç taktiği uygulayabilmesi nedeniyle yüksek beka yeteneğine sahip.

Mevzilendikten 5 dakika sonra hazır hale gelebilen sistem, atışı yapmasının ardından 5 dakika içerisinde mevzi değiştirebiliyor.

ÇMRS, bir manevra kuvvetinin desteklenmesinde kullanılan standart taktik görevlerin yanı sıra barışı destekleme harekâtından ateşle taarruza kadar oldukça geniş bir yelpazede kullanılabiliyor.

ÇMRS; TR-122, TRB-122, TRG-122, TRG-230, TRG-300, TRGK-300 ve BORA Roket/Füzelerini ateşleyebiliyor yani ateş yoğunluğu oluşturduğu bölgeyi tam anlamıyla cehenneme çeviriyor.

Sistem Özellikleri

• Çelik veya Kompozit Tüplü Pod Kullanabilen Kundak Yapısı

• Araç Üstü Mühimmat Yükleme Vinci

• Otomatik Tevcih

• Telli/Telsiz-Ses/Veri Haberleşme Sistemi

• Hidrolik Stabilizasyon Sistemi

• Entegre Zemin Metro Ölçüm Cihazı

• Kabin Basınçlandırma Sistemi (Opsiyonel)

• Güç Kaynağı ve Dağıtım Sistemi

• Kabin İçinden veya Uzaktan Ateşleme Yeteneği

• 5 Dakikadan Daha Kısa Süre İçerisinde Mevzilenebilme Yeteneği

• Zırhlandırma (Opsiyonel)

Batarya Yapısı

ÇNRA Bataryası, sahip olduğu görev destek araçlarıyla bağımsız görev yapabilecek kabiliyettedir. Bir bataryada; 1 adet Komuta Kontrol Aracı, 6 adet Fırlatma Aracı, 6 adet Mühimmat İkmal Aracı, 1 adet Meteoroloji Aracı ile 1 adet Bakım Onarım Aracı mevcuttur. Bataryadaki araçların cinsi ve sayısı ihtiyaca göre değiştirilebilmektedir.

Batarya Organizasyonu

Bataryanın sahip olduğu Komuta Kontrol ve Silah Yönetim Sistemi, modern ateş destek otomasyonu ile muharebe sahası komuta kontrol ve yönetim sistemleriyle entegre edilebilmektedir. Sisteme, hedef tespit radarı veya insansız hava aracı gibi hedef tespit vasıtalarından hedef ile ilgili bilgiler sağlanmaktadır.

Caydırıcı Güç

Sahip olduğu uzun menzil ve yoğun ateş açabilme yeteneği ile bir caydırıcı güç olarak kullanılmaktadır. Bu sayede, bir manevra kuvvetinin desteklenmesinde kullanılan standart taktik görevlerin yanı sıra barışı destekleme harekâtından ateşle taarruza kadar oldukça geniş bir kullanım yelpazesinde önemli görevler almaktadır.

Yüksek Beka Yeteneği

Süratle mevzilenebilmesi ve mevzi değiştirebilmesi; at – kaç taktiği uygulayabilmesi, yüksek hareket yeteneği ve güvenli sayısal haberleşme sistemine sahip olması sayesinde muharebe sahasında yüksek beka yeteneğine sahiptir.

At – Kaç Yeneteği

Fırlatma Aracı, ataletsel ve küresel konumlama esaslı navigasyon ve otomatik tevcih sistemleri sayesinde at-kaç taktiğini başarıyla uygulamaktadır:

• Mevzilendikten sonra azami 5 dakika içinde atışa hazır hâle gelme

• Atış sonrası 5 dakika içerisinde mevzi değiştirme

• Çok sayıda atış görevini kısa süre içerisinde tamamlama

Nakil Kolaylığı

Batarya araçları karadan; ayrıca deniz, hava ve demiryolu ile de nakledilebilmektedir.

Yüksek Hareket Yeteneği

Fırlatma Aracı, üstün arazi ve yol sürüşü kabiliyetine sahip 6×6 veya 8×8 taktik tekerlekli bir araçtır. Dayanıklı yapısı sayesinde güvenilir bir fırlatma platformu sağlamaktadır.

Teknik Özellikler

Roket/Füze Çapı 122 mm, 230 mm, 300 mm ve 610 mm Roket/Füze Menzili 10 -280 km Namlu Sayısı 2x20 TR-122, TRB-122, TRG-122 2x6 TRG-230 2x4 TRG-300, TRGK-300 1x BORA Salvo Aralığı 0,5 ~ 15 sn Taşıyıcı Platform 6x6 veya 8x8 Taktik Tekerlekli Araç Tevcih Otomatik Manuel (Yedek) Stabilizasyon 4 Hidrolik Ayak Navigasyon Sistemi Ataletsel Navigasyon Sistemi + Küresel Konumlama Sistemi

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