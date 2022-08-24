Türkiye'nin gurur günü: 3 AKINCI TİHA daha teslim edildi

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) teslimatları devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 3 adet AKINCI TİHA'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini açıkladı.

Demir Twitter hesabından şöyle yazdı:

Teslimatlarımıza devam ediyoruz.

3 adet AKINCI TİHA'yı Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik. Hayırlı olsun.

Semalarımızda hür ve özgür....

AKINCI TİHA

Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), BAYKAR Milli S/İHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge Tesisleri'nde geliştirilen ve Türkiye'nin en gelişmiş özelliklere sahip bir insansız hava aracıdır. Türkiye, Bayraktar Akıncı'nın uçuşuyla birlikte bu sınıfta insansız hava aracına sahip dünyadaki 4 ülkeden biri oldu.

İlk motor testini 1 Eylül 2019 tarihinde yapan AKINCI TİHA, testlerin de başarıyla tamamlanmasının ardından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Hava Meydan Üs Komutanlığı'nda ilk uçuş testini yaptı.

Diğer teknik testleri tamamladıktan sonra, uçak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Çorlu Hava Meydan Komutanlığı tesislerine taşındı. 6 Aralık 2019'da, otomatik taksi ve kalkış sonrası İHA, ilk uçuşunu yaptı. 16 dakikalık süren test uçuşundan sonra başarıyla iniş yaptı.

Akıncı, 450 kg iç ve 900 kg dış yük taşıma kapasitesi ile birlikte toplam 1.350 kg yük taşıma kapasitesine sahiptir. Her biri 450 hp'lik iki turboprop çalışan Akıncı'nın, azami kalkış ağırlığı 6 tondur. 20 m (66 ft) kanat açıklığı ile, her biri 200 hp veya 750 hp'lik iki motorla daha yapılandırılacak şekilde tasarlanmıştır.

23 Ocak 2022 tarihinde Baykar'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ilk ihracat sözleşmesinin imzalandığı haberi paylaşıldı.

Star Gazetesi