Türk devlerinden dikkat çeken sıçrayış! Türkiye başarısını taçlandırdı

ABD merkezli dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi kabul edilen "Defense News Top 100"deki Türk şirketi sayısı 4'e yükseldi. Merkezi ABD'de bulunan askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından savunma satışları baz alınarak yayımlanan 2023 yılı "Defense News Top 100" listesi açıklandı.

ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN VE ASFAT, ABD BASININA DAMGA VURDU

Buna göre, 2022 yılında 3 olan listedeki Türk savunma sanayi şirketi sayısı bu yıl 4'e yükseldi.

Geçen yıl listenin 49'uncu sırasında bulunan ASELSAN, bu yıl 47'nciliğe yükseldi ve Türk şirketleri arasında zirvedeki yerini korudu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) da geçen yıl 67'nci sıradayken, bu listeye 58'inci sıradan girerek önemli bir çıkış gösterdi. ROKETSAN da 2022'de 86'ncı sırada iken 2023'te 80'inci sıraya ulaştı.

Listeye ilk kez dahil olan Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ise listenin 100'üncü sırasında yer aldı.

İLK 10 ŞİRKET ÜÇ ÜLKEDEN

Listenin detaylarına bakıldığında ilk 10 şirketin 6'sının ABD, 3'ünün Çin ve 1'inin Birleşik Krallık firması olduğu görüldü. Listenin ilk 3 sırasında ise ABD şirketleri bulunuyor.

Buna göre, Lockheed Martin zirvedeki yerini kimseye kaptırmazken, bu şirketi, RTX ve Northrop Grumman izledi.

Aviation Industry Corporation of China 4'üncü olurken, geçen yıl listenin 3'üncü sırasında yer alan Boeing ise 5'inci sıraya geriledi. General Dynamics 6'ncı, BAE Systems 7'nci, China North Industries Group Corporation Limited 8'inci, L3Harris Technologies 9'uncu ve China South Industries Group Corporation 10'uncu sırada yer aldı.

ASELSAN GENEL MÜDÜRÜ AKYOL: GLOBAL ARENADA TAÇLANDIRDIK

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin 2023 yılı "Defense News Top 100" listesinde 47'nci sıraya yükselmesine ilişkin, "Dünyanın en büyük savunma şirketleri arasında 47'nci sırada yer alarak çıtamızı her geçen gün yükseltmenin gururunu yaşıyoruz. Listedeki yerimiz, Türk savunma sanayisinin kat ettiği mesafeyi global arenada taçlandırdığımızın kanıtıdır." dedi.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bir şirketi olan ASELSAN, merkezi ABD'de bulunan askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından savunma satışları baz alınarak yayımlanan 2023 yılı "Defense News Top 100" listesinde iki basamak yükselerek 47'nci sıraya çıktı.

İstikrarlı büyümesini sürdüren ASELSAN, dünyanın en büyük ilk 100 savunma sanayi şirketi listesine ilk olarak 2006'da 97'nci sıradan girmişti.

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, milli teknolojiler ve ihracat odaklı savunma sanayi stratejisiyle Türkiye'nin gururu olmaya devam ettiklerini kaydetti.

İhracatı artırmak için çalışmaya devam edeceklerine dikkati çeken Akyol, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Küresel çaptaki etkinliğimiz Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün'ün öncülüğünde artarak devam edecek. Ülkemiz için alın ve akıl teri dökerek geliştirdiğimiz milli sistemlerin başarısını taçlandıran bu gelişmeyi, milletimizle paylaşmanın mutluluğu içindeyiz. Dünyanın en büyük savunma şirketleri arasında 47'nci sırada yer alarak çıtamızı her geçen gün yükseltmenin gururunu yaşıyoruz. Listedeki yerimiz, Türk savunma sanayisinin kat ettiği mesafeyi global arenada taçlandırdığımızın kanıtıdır. İhracat odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda global arenada daha üst sıralara tırmanmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."