İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2023 Perşembe / 28 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,7923
  • EURO
    21,343
  • ALTIN
    1245.76
  • BIST100
    4520.1
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Türkiye'nin ''HAVA SOJ Projesi'' panikletti: Bir an önce harekete geçmeliyiz
Savunma

Türkiye'nin ''HAVA SOJ Projesi'' panikletti: Bir an önce harekete geçmeliyiz

HAVA SOJ Projesi kapsamında yürütülen ve 2026'da envantere girecek olan 4 adet Türk elektronik harp uçağı Yunanistan'ı endişelendirdi. Elektronik harp uçağının Türkiye'ye bölgede hava üstünlüğü sağlayacağını ifade eden Yunan basını, Atina hükümetinin müttefik ülkelerden elektronik harp uçağı alımı konusunda bir an önce harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Star Gazetesi18 Mayıs 2023 Perşembe 16:19 - Güncelleme:
Türkiye'nin ''HAVA SOJ Projesi'' panikletti: Bir an önce harekete geçmeliyiz
ABONE OL

2026 yılında tamamlanacak Hava SOJ Elektronik Harp Uçağı, ASELSAN ve TUSAŞ arasında imzalanan sözleşme ile Yunanistan'da tekrar gündeme geldi.

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN ve TUSAŞ İş Ortaklığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Radar ve Elektronik Harp Sistemleri tedariki, aviyonik yazılım geliştirilmesi ve entegrasyonuna yönelik bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında ASELSAN iş payı tutarı 365 milyon 625 bin TL ve 18 milyon 750 bin dolardır." denildi.

Söz konusu sözleşmenin HAVA SOJ projesi ile ilgili olabileceğini yazan Yunan basını, Türk savunma sanayisinin hız kesmeden devam ettiğini belirterek TSK'nın yeni silah sistemlerine odaklandığını yazdı.

TÜRKİYE'NİN "HAVA SOJ PROJESİ" PANİKLETTİ: BİR AN ÖNCE HAREKETE GEÇMELİYİZ

HAVA SOJ'un elektronik sinyalleri karıştırarak düşman birlikleri arasındaki iletişimi devre dışı bırakacağını ifade eden Yunan basını, dünyada çok az ülkenin bu sisteme sahip olduğuna dikkat çekti.

Bombardier Global 6000'e entegre edilecek HAVA SOJ sisteminin karmaşık ve son derece zahmetli bir proje olduğuna vurgu yapıldı.

HAVA SOJ'un Türkiye için stratejik öneme sahip olduğu, faaliyete geçtiğinde Hava Kuvvetleri Komutanlığına bölgede hava üstünlüğü sağlayacağı ifade edildi.

Haberde şu ifadeler yer aldı;

4 adet Elektronik Harp özel görev uçağının 2026'da Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine girmesiyle Türkiye'nin Ege'de önemli bir avantaj elde edeceği görülüyor. Kanaatimizce Yunanistan, ABD ve Fransa gibi Batı'nın dost ve müttefik ülkelerinden elektronik harp uçağı alımı konusunda bir an önce harekete geçmelidir

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.