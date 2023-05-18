Türkiye'nin ''HAVA SOJ Projesi'' panikletti: Bir an önce harekete geçmeliyiz

2026 yılında tamamlanacak Hava SOJ Elektronik Harp Uçağı, ASELSAN ve TUSAŞ arasında imzalanan sözleşme ile Yunanistan'da tekrar gündeme geldi.



ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN ve TUSAŞ İş Ortaklığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Radar ve Elektronik Harp Sistemleri tedariki, aviyonik yazılım geliştirilmesi ve entegrasyonuna yönelik bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında ASELSAN iş payı tutarı 365 milyon 625 bin TL ve 18 milyon 750 bin dolardır." denildi.



Söz konusu sözleşmenin HAVA SOJ projesi ile ilgili olabileceğini yazan Yunan basını, Türk savunma sanayisinin hız kesmeden devam ettiğini belirterek TSK'nın yeni silah sistemlerine odaklandığını yazdı.

TÜRKİYE'NİN "HAVA SOJ PROJESİ" PANİKLETTİ: BİR AN ÖNCE HAREKETE GEÇMELİYİZ

HAVA SOJ'un elektronik sinyalleri karıştırarak düşman birlikleri arasındaki iletişimi devre dışı bırakacağını ifade eden Yunan basını, dünyada çok az ülkenin bu sisteme sahip olduğuna dikkat çekti.

Bombardier Global 6000'e entegre edilecek HAVA SOJ sisteminin karmaşık ve son derece zahmetli bir proje olduğuna vurgu yapıldı.



HAVA SOJ'un Türkiye için stratejik öneme sahip olduğu, faaliyete geçtiğinde Hava Kuvvetleri Komutanlığına bölgede hava üstünlüğü sağlayacağı ifade edildi.

Haberde şu ifadeler yer aldı;

4 adet Elektronik Harp özel görev uçağının 2026'da Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine girmesiyle Türkiye'nin Ege'de önemli bir avantaj elde edeceği görülüyor. Kanaatimizce Yunanistan, ABD ve Fransa gibi Batı'nın dost ve müttefik ülkelerinden elektronik harp uçağı alımı konusunda bir an önce harekete geçmelidir