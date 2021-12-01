Star.com.tr 1 Aralık 2021 Çarşamba 10:44 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 11:19

Yunan profesör Konstantinos Grivas, ROKETSAN tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen ve dünyanın en güçlü 122 mm topçu roket sistemi kabul edilen Jobaria Çok Kundaklı Lançer'in Yunanistan için tehlike oluşturduğunu ileri sürdü.

Türkiye'nin son günlerde İspanya ve BAE ile yaptığı iş birliğine dikkat çeken Grivas, Yunanistan'da sessizliğin hakim olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Jobaria'yı füze platformuna dönüştürdüğünü ifade eden Grivas, "Dakikalar içinde 200'den fazla roket fırlatabilir. Türk firması Roketsan tarafından yapılan, yapımı basit ama konsepti açısından çok etkileyici bir silah" dedi.

Yunanistan'ın güçlendiğine ilişkin ülkede tuhaf bir iyimserlik olduğunu belirten Yunan profesör, "Türk insansız hava araçları ve özellikle Türkiye'nin füze sistemleri Yunanistan için tehdit oluşturuyor. Savunma sistemleri üretmeliyiz. Bu Jobaria MCL bir örnektir" ifadelerini kullandı.

Grivas'ın açıklamalarını yorumlayan Yunan basını, "Türkiye tehlikeli füze sistemleri üretiyor. Yunan yetkililer bunu biliyor mu?" başlığını attı.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNDEN REKOR ÇIKTI



ROKETSAN tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen ve dünyanın en güçlü 122 mm topçu roket sistemi kabul edilen Jobaria Çok Kundaklı Lançer, "ordu araçları" kategorisinde Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

"Namlu sayısı bakımından dünyanın en büyük roket topçusu" olarak Guinness Rekorları arasına katılan Jobaria Çok Kundaklı Lançer, 10 tekerlekli yarı römork üzerine yerleştirilen 4 adet 122 milimetre roket kundağına sahip. Sistem, tek seferde 240 adet 122 milimetrelik roketi 2 dakikada atabiliyor. Jobaria Çok Kundaklı Lançer'ın azami menzili 37 kilometre, bütün roketlerle tahrip edilebilen alan büyüklüğü ise 4 kilometrekare olarak ifade ediliyor.

BAE'de 2003'ten beri önemli projelere imza atan ROKETSAN, bu ülkeye bir dizi ürününü ihraç etti. İlk olarak 122 milimetre topçu roketleri teslim eden ROKETSAN, daha sonra rekora konu olan özel bir silah sistemi geliştirilmesine yönelik talep aldı.

Yürütülen çalışmalar sonunda ortaya çıkan sistem, ilk kez 2013'te Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Uluslararası Savunma Fuarı'nda sergilendi. Jobaria Çok Kundaklı Lançer'in geliştirilmesinde daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilen sistemlerdeki tecrübelerden yararlanıldı. Atış kontrol, yönlendirme ve dengeleme gibi bileşenlerle karmaşık bir yapıya sahip sistem, çok sayıda roketle belirli bir bölgenin çok yoğun ateş altına alınmasını sağlıyor.