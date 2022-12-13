Türkiye'nin konuşlandırdığı TB2'ler panikletti: Hava üssünde AKINCI ve TB3'ler de olabilir

KKTC'ye konuşlandırılan Bayraktar TB2'ler Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin gündeminden düşmüyor.
Yunan basını, "Lefkoşa'daki Türk İHA/SİHA üssü büyüyor mu?" başlıklı haberinde birtakım iddialarda bulundu.
Bayraktar TB2'lerin 3 yıl önce adaya gönderildiğine atıfta bulunan Yunan basını, bölgeye konuşlandırılan TB2 sayısının bilinmediğini öne sürdü.
KKTC'deki Türk insansız hava aracı üssünün uydu görüntülerinin çeşitli platformlarda yayınlandığını iddia eden Yunan basını, Türkiye'nin İHA/SİHA sayısını arttırdığını yazdı.
Hava üssünde TB2'lerin yanı sıra AKINCI ve TB3'lerin de olabileceği ileri sürüldü.
Haberde söz konusu uydu görüntülerinin %100 güvenilir bir sonuç veremeyeceği kaydedildi.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığına dikkat çekilen haberde, Türk İHA/SİHA'ların KKTC'ye konuşlandırılmasının şaşırtıcı olmadığı da dile getirildi.
Flight Radar gibi açık kaynak istihbarat platformlarının Türk İHA/SİHA'larının uçuşlarını yakından takip ettiği haberde yer aldı.
Star Gazetesi