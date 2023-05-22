TUSAŞ harikası! Türkiye geliştirdi: Almanya'da ses getirdi

Geçtiğimiz günlerde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilen Aksungur SİHA'larını Alman basını mercek altına aldı. Aksungur'un Türk yapımı olduğuna dikkat çekilen haberde Aksungur'un özellikleri bir bir sıralandı. Geçtiğimiz günlerde 2 adet Aksungur SİHA Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Demir paylaşımında, "Şanlı ordumuzun gök vatandaki gücüne güç katacak yeni neferleri! 2 adet AKSUNGUR SİHA'yı daha Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik. Hayırlı olsun" dedi.

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Aksungur'a Alman basının da ilgisi büyük oldu. Bir Alman gazetesi, "Türkiye, 50 saat uçabilen 2 adet Aksungur savaş uçağını daha teslim aldı" başlıklı bir haber yayımladı.

ÖZELLİKLERİ TEK TEK ANLATILDI

Haberde "Aksungur ile ilgili ne biliyoruz?" diye sorularak şu cevap verildi: "Aksungur Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) tarafından geliştirildi. Anka drone temel alınarak inşa edilen drone'un gelişimi yaklaşık bir buçuk sene sürdü" denildi. Aksungur'un gözetleme, keşif ve düşmana yönelik saldırılar için kullanılabileceğini ifade eden gazete, Aksungur'un özelliklerini bir bir saydı: "Aksungur, Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İHA Kesintisiz Çok Rollü İstihbarat, Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri için ANKA-AKSUNGUR İHA Sistemi; gündüz/gece İstihbarat, Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri'ni EO/IR, SAR ve SIGINT faydalı yükleri ve çeşitli havadan yere silahlarla icra eden Orta İrtifa Uzun Havada Kalkışlı bir İnsansız Hava Aracı Sistemi. Aksungur 25000 ft'e kadar uzun süreli operasyonlara imkan veren iki adet çift turboşarjlı dizel motoruna sahip."