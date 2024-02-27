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TUSAŞ paylaştı! KAAN'ın sesi nefesleri kesti

TUSAŞ, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'a ilişkin yeni görüntü paylaştı.

27 Şubat 2024 Salı 10:20 - Güncelleme:
TUSAŞ paylaştı! KAAN'ın sesi nefesleri kesti

HABERİN
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Geçen hafta pistten teker keserek 'mavi vatan' ile buluşan Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın sesi büyüledi.

TUSAŞ'ın sosyal medyasından yapılan paylaşımda, 'KAAN'ı bir de kendi sesinden dinleyelim!' denildi.

KAAN, 21 Şubat'taki ilk uçuşunda 13 dakika havada kalarak, 8 bin fit irtifaya çıkmış ve 230 knot hıza ulaşmıştı.

Uçak, üstün hava hakimiyetini, yeni silahlarla artırılmış havadan havaya muharebe menzilini, yüksek, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve tam vuruşu, yapay zeka ve heterojen hesaplama desteği içeren 'Yüksek Başarımlı ve Bütünleşik Aviyonik Sistemi' ile sağlıyor.

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