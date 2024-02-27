TUSAŞ paylaştı! KAAN'ın sesi nefesleri kesti

Geçen hafta pistten teker keserek 'mavi vatan' ile buluşan Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın sesi büyüledi.



TUSAŞ'ın sosyal medyasından yapılan paylaşımda, 'KAAN'ı bir de kendi sesinden dinleyelim!' denildi.

KAAN, 21 Şubat'taki ilk uçuşunda 13 dakika havada kalarak, 8 bin fit irtifaya çıkmış ve 230 knot hıza ulaşmıştı.

Uçak, üstün hava hakimiyetini, yeni silahlarla artırılmış havadan havaya muharebe menzilini, yüksek, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve tam vuruşu, yapay zeka ve heterojen hesaplama desteği içeren 'Yüksek Başarımlı ve Bütünleşik Aviyonik Sistemi' ile sağlıyor.