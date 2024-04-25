TUSAŞ'tan gururlandıran Hürjet açıklaması! Tam bir yılda gerçekleştirdi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUŞAŞ), 25 Nisan 2023'te ilk kez havalanan yerli eğitim uçağı Hürjet'in bir yılda 39 saat 44 dakika uçuş süresinde 50 sorti gerçekleştirdiği belirtildi.

TUSAŞ'TAN HÜRJET PAYLAŞIMI

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından Hürjet için, "Göklerde ilklere imza atmaya devam edeceğiz. İyi ki doğdun Hürjet" mesajıyla paylaşım yapıldı. 25 Nisan 2023'te ilk kez kanatlarını gökyüzü ile buluşturan Hürjet'in 50 sorti uçuş, 39 saat 44 dakika uçuş süresi ve 15 bin fit irtifa kaydettiği bilgilerine yer verildi. İlk yerli eğitim uçağı Hürjet'in görüntüleri eşliğinde yapılan paylaşımda pasta emojisi de yer aldı.