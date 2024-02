Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA-3' ün görüntülerini paylaşarak, "Onu sadece biz göreceğiz" ifadelerini kullandı.

TUSAŞ, sosyal medya hesabından yaptığı ANKA-3 paylaşımında 8 bin feet irtifada, 150 knot hızla, 1 saat 100 dakika uçtuğu görüntüleri paylaştı.

Paylaşımda, "Onu sadece biz göreceğiz! İlk uçuşunda; 8 bin feet irtifada, 150 knot hızla, 1 saat 10 dakika!" ifadeleri kullanıldı.

Onu sadece biz göreceğiz!



İlk uçuşunda;

☁️8 bin feet irtifada

⚡150 knot hızla

⏱️1 saat 10 dakika! pic.twitter.com/13jjWlMkQg — Türk Havacılık Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) February 13, 2024

GÖRÜNMEZ İHA ANKA-3

ANKA-3 İHA jet motoru sayesinde daha hızlı, yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip kuyruksuz yapısı ile radarda daha az görünür bir İHA sistemi. Yeni nesil İHA sistemi olan ANKA-3, keşif, gözetleme ve istihbarat; farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz; hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA'larına angaje olarak av taraması yapabilmekte. Bunun yanında ANKA-3 düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme; hava ve karada dost kuvvetlere himaye; sinyal ve haberleşme istihbarat; elektronik harp; diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir çok görevin yerine getirebilecek.

YERLİ MÜHİMMATLARI TAŞIYABİLECEK

Mühimmatlı konfigürasyonda ANKA-3 sistemi, gövde içerisindeki iki istasyonun her birinde 650kg, kanat iç istasyonlarının her birinde 650kg, dış istasyonlarının her birinde ise 100kg mühimmat taşıyabilecek. Böylelikle, günümüzdeki İnsansız Hava Araçlarında en sık kullanılan mühimmatlardan, SOM-J, MK-82 ve MK 82 sınıfı, SDB gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok seçeneğin entegrasyonu sağlanabilecek.

ANKA ve AKSUNGUR İHA'da kullanılmakta olan yer sistemleri temel kabul edilerek üzerine ek yeni yazılım sistemi entegre edildi. Bu kapsamda ANKA-3 sistemi, ANKA ve AKSUNGUR ile birlikte aynı yer sistemleri ile kontrol edilebilecek. Böylelikle bu üç sistemin ortak görevlerinin birbirini tamamlayan unsurlar olarak kullanımının da önü açıldı. ANKA-3 sisteminde düşük by-pass'lı Turbofan motor kullanılmakta.

ANKA-3 ÖZELLİKLERİ

Jet motorlu ANKA-3 7 ton ağırlığında ve 0.7 Mach (800 km/s) hızına sahip. Düşük radar izine sahip ANKA-3 hava-Yer, hava hava görevlerini icra edebiliyor. Anka 3 Teknik Özellikleri: Anka ve Anka II SİHA ile Ortak Aviyonik mimari ve YKİ (Yer Kontrol İstasyonu) Düşük Radar Görünürlüğü (Stealth) Yüksek Hızda İntikal Yüksek Faydalı Yük Kapasitesi LoS/BLOS (Uydu Kontrolü) Max. Kalkış Ağırlığı: 6.500 kg Faydalı Yük Kapasitesi: 1.200kg Servis İrtifası: 40.000 ft Dayanım: 10 saat Seyir Hızı: 250kts/0.42Mach Azami Hız: 425kts/0.7Mach