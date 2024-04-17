TUSAŞ'tan KAAN açıklaması

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan, "TUSAŞ ve Türk Havacılığı" adlı konferansta Düzce Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Düzce Valisi Selçuk Aslan, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Sarıcan, Düzce Baro Başkanı Av. Taner Çakır, protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan Rektör Nedim Sözbir, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan'ı Düzce Üniversitesi'nde ağırladıkları için onur ve mutluluk duyduklarını ifade etti. TUSAŞ'ın savunma sanayiinde Türkiye'nin göz bebeği olduğunu söyleyen Sözbir, Prof. Dr. Rafet Bozdoğan'ın TUSAŞ ve Milli Muharip Uçağımız Kaan hakkında önemli bilgiler paylaşacağını belirterek programın hayırlı olmasını temenni etti.

Programda konuşan Vali Selçuk Aslan, Türkiye'de uçak sanayisinin 1910'lara kadar uzandığına işaret ederek, 5. nesil Milli Muharip Uçağımız Kaan'ın uçuşuna şahitlik ettiklerini ve bu noktaya kolay gelinmediğini sözlerine ekledi. Ülke olarak bir yola çıktıklarını ve kendi ayaklarımız üzerinde durduklarını dile getiren Aslan, öğrencilerin programdan alacakları ilhamın yeni kapıların açılmasına vesile olacağının da altını çizdi.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Rafet Bozdoğan, TUSAŞ'ın Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisinin en büyük şirketi olduğunu belirtti. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra hızlı bir şekilde kurulan TUSAŞ'ın ardından 1984'te TAI şirketinin kurulduğunu, 2005'te TAI ile birleşen TUSAŞ'ın yüzde 100 milli bir şirkete dönüştüğünü dillendiren Bozdoğan, TUSAŞ'ın; bağlı ortaklıkları, iştirakleri, mali verileri ve Mühendis Geliştirme Programından söz etti.

TUSAŞ'ın; Uçak, Helikopter, İHA, Uzay ve Havacılık Yapısalları olmak üzere 5 ana üretim alanı olduğunu ifade eden Bozdoğan, şirketin ürünleri ve son olarak Milli Muharip Uçağımız Kaan hakkında detaylı bilgiler aktardı. Kaan'ın 5. nesil savaş uçağı olduğuna ve Türkiye'nin bu uçağı uçuran 5. ülke konumunda bulunduğuna dikkat çeken Bozdoğan, katılımcılardan gelen soruları yanıtlayarak konuşmasını sonlandırdı.