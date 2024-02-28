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TUSAŞ'tan “kalorifer petekli” gönderme

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesinin milli muharip uçak KAAN'ın bir parçası için “kalorifer peteği gibi” benzetmesi yapılan haberine kalorifer petekli paylaşımı ile gönderme yaptı.

IHA28 Şubat 2024 Çarşamba 10:47 - Güncelleme:
TUSAŞ'tan “kalorifer petekli” gönderme
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Milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesinin ardından 2021 yılında CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesinin yayımlanan "Yerli uçağın ilk parçası tartışma oluşturdu: Kalorifer peteği gibi" başlıklı haberi gündem olmuştu. TUSAŞ, sosyal medya hesabından bahse konu habere kalorifer petekli paylaşımı ile göndermede bulunarak, paylaşımında göz kırpma emojisi kullandı.

CHP MEDYASINDA ÇİRKİN BENZETME

2022 yılında 24 TV'de bir programda muharip uçak KAAN'ın üretilen ilk parçasının yayımladıklarından bahseden 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök, KAAN'ın üretim aşamasındaki ilk parçasının tartışmalara neden olduğunu ve Cumhuriyet Gazetesi'nde "Kalorifer peteği gibi" söylemleriyle servis edildiğini belirtmişti.

KAAN'ın gökyüzüyle buluşmasının gururunu yaşadığımız bugünde çirkin benzetmeye atıfta bulunan Ömer Özkök, Cumhuriyet Gazetesi'nde "Kalorifer peteği gibi" başlığıyla servis edilen haberi yayımlayarak "Kalorifer peteği uçtu" sözleriyle cevap vermişti.

KAAN'la ilgili çirkin benzetmelerde bulunan CHP medyası kayıplarda: Kalorifer peteği uçtu

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