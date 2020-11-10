Ukrayna, ABD ordusu için yeni radar sistemi sağlayacak

star.com.tr 10 Kasım 2020 Salı 00:54 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 00:54

ABD Savunma Bakanlığı, yeni radar sistemini tedarik etmek için Ukroboronprom'un bir yan kuruluşu olan Iskra Company şirketi ile sözleşme yaptı.

Iskra Company'nin baş tasarımcısı Dmitro Semenov, geçtiğimiz günlerde, Ukraynalı bir şirket tarafından geliştirilen 36D6M1-1 3D mobil radarlarının ABD'ye tedariki için başka bir sözleşme imzalandığını belirtti.

Semenov, "ABD’ye radar tedarik etme konusunda başarılı bir deneyime sahibiz. Bildiğimiz kadarıyla tedarik ettiğimiz radarlar aktif olarak kullanılıyor ve müşterilerimiz ürünlerin kalitesinden oldukça memnun. Buna ek olarak, Amerika ile iş birliğimiz genişliyor." şeklinde konuştu.

ABD Ordusu, 2018'de aldığı en yeni 36D6M1-1 3D mobil radarı da dahil olmak üzere Ukrayna hava savunma radar sistemlerini halihazırda kullanmakta. Söz konusu radar, modern otomatik Hava Savunma sistemlerinin, Uçaksavar Füze Komplekslerinin bir parçası olarak alçak uçuş yapan hava hedeflerini tespit etmenin yanı sıra hem askeri hem de sivil amaçlı hava trafik kontrolü sağlıyor.

Ukrayna'nın, en yeni 36D6M1-1 üç boyutlu mobil radarı da dahil olmak üzere birçok hava savunma radar sistemlerini ABD’ye tedarik ettiğini biliniyor.

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