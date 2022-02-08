Ukrayna tarih verdi! Bayraktar TB2'ler 10 Şubat'ta havalanıyor

star.com.tr 8 Şubat 2022 Salı 12:20 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 12:23

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Ukrayna ordusunun, Bayaz Rusya'da yapılan tabikatlara cevap olarak, 10-20 Şubat tarihlerinde askeri tatbikat düzenleyeceğini açıkladı.

Yerel bir televizyon kanalına konuşan Reznikov, Ukrayna ordusunun sürekli olarak bu tür tatbikatlar yaptığını belirtirken, 10 Şubat'ta başlayacak tatbikatlarda Bayraktar insansız hava araçlarının (İHA) ve yine yabancı ortaklardan temin edilen Javelin ile MBT LAW (NLAW) tanksavar füzelerinin kullanılacağını ifade etti.

BAYRAKTAR TB2 ALIMI VE DONBAS'TAKİ OPERASYON

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, 2019 yılında Türkiye'den 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı.

Ukrayna, 2021 yılının sonlarında 4 adet daha Bayraktar TB2 siparişi vermişti.

Ayrıca geçtiğimiz hafta Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyareti sırasında Ukrayna'da Bayraktar TB2'lerin üretim fabrikasının açılmasına yönelik bir anlaşmanın da imzalanacağını açıklamıştı.

Reznikov yaptığı açıklamada, "Türkiye ile bugün yüksek askeri teknolojiler konusunu içeren bazı anlaşmalar yapacağız. Onlardan biri de Bayraktarların Ukrayna'da üretilmesi maddesi. Ukrayna'da üretilecek ve buradaki eğitim merkezinde pilotlar eğitilecek." demişti.

Dünya kamuoyu bölgeye odaklanırken, uzmanlar gerilimin had safhaya ulaştığı Rusya-Ukrayna krizinde Bayraktar TB2'lerin önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekiyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Ekim 2021'de, Donbas'ta Rus yanlısı ayrılıkçıların kullandığı bir obüsü ilk kez Bayraktar TB2 ile vurmuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in Donbass'ta Bayraktar TB2 SİHA'larını kullanmasının Minsk Anlaşmaları'nın ihlali anlamına geldiği yönündeki iddialara ilişkin, 'Bayraktar TB2 SİHA'larını kullanmak için Minsk Anlaşmaları'nda öngörülen tüm prosedürleri yerine getirdik. Düşmanın, yaptıklarının cezası kaldığını hissetmesine izin veremeyiz.' açıklamasında bulunmuştu.

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