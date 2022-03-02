Ukraynalı komutan Zhyvytskyi: Bayraktar TB2'ler sayesinde hepsini yok ettik

Star Gazetesi 2 Mart 2022 Çarşamba 11:44 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 11:45

Ukrayna Sumi Bölgesi Başkanı Dmytro Zhyvytskyi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait Bayraktar TB2 SİHA'lar sayesinde çok sayıda Rus teçhizatının imha edildiğini duyurdu.

'Sadece 2 gün içinde düzinelerce tank, zırhlı personel taşıyıcı ve füze sistemini yok ettik. " diyen Zhyvytskyi açıklamasına şöyle devam etti:

"Bayraktar TB2'ler sayesinde, 28 Şubat - 1 Mart gecesine kadar, aşağıda belirttiğimiz ekipmanlara hasar vererek durdurduk ya da yok ettik:

60 tank, 4 Buk füze sistemi, yaklaşık 20 ACS, 20 piyade taşıyıcı zırhlı ve 15 Grad füze sistemi.

Sadece iki gün içinde, Sumi bölgesinde düzinelerce Rus tankı, Grad, BMP ve ayrıca Buk ve İskender de dahil olmak üzere yüzlerce düşman ekipmanı imha edildi."

BİLGİ VEREN VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR

1 Mart sabahı, Okhtyrka ilçesinde 4'ü İskender olmak üzere toplam 80 adet teçhizatlı bir konvoyun vurulduğunu belirten Zhyvytskyi, 'Bölgede düşman teçhizatının hareketlerini izleyen ve yetkililere ileten tüm Ukraynalılara teşekkür ediyorum.' dedi.