Ülkede büyük hazırlık! Türkiye'ye ''Bayraktar TB2'' siparişi verdiler

AA 22 Ekim 2021 Cuma 00:27 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 00:34

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un katılımıyla Cumhurbaşkanlığı İdaresinin bulunduğu bina önündeki meydanda Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Birliği Hizmetlerine bütçeden ilk kez satın alındığı belirtilen askeri araçların teslimi için tören düzenlendi.

"TÜRKİYE'YE 'BAYRAKTAR TB2' SİHA SİPARİŞİ VERDİK"

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşiyev, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye "Bayraktar TB2" SİHA siparişi verdiklerini ve bunların yakın zamanda kendilerine teslim edileceğini söyledi.

SİHA'ların dünyada sayılı ülkede bulunduğuna işaret eden Taşiyev, "Bunlardan biri de bizim ülkemiz olacak. SİHA'ları kullanacak kişiler Türkiye'de eğitim gördü. Bu SİHA'lar yakında ülkemize gelecek." dedi.

Rusya'dan da "Orlan-10" SİHA satın aldıklarını ve keskin nişancı tüfekleri temin ettiklerini dile getiren Taşiyev, satın alınan 40 zırhlı aracın sınır muhafızında kullanılacağını belirtti.

"TOPRAKLARIMIZI ELE GEÇİRME GİRİŞİMLERİ OLURSA BUNA CEVABIMIZ ÇOK SERT OLUR"

Törende askerlere hitap eden Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ise sınır güvenliğine dikkat çekti. Caparov, "Sınır korunursa vatandaşlar huzur içinde uyuyabilecek. Sınır zayıflarsa, sınır muhafızları gerekli maddi ve teknik desteği alamazsa ülkede istikrardan söz edemeyiz. Her devletin güvenliği ve istikrarı, sınırların korunmasıyla başlar" dedi.

Bir çatışma hazırlığında olmadıklarını ifade eden Caparov, "Bu bir ülkenin güvenliğini koruma hazırlığıdır. 30 yılda bir kez bile kimseyle çatışmaya girmedik. Ancak topraklarımızı ele geçirme girişimleri olursa buna cevabımız çok sert olur" dedi.